Marité Matus encanta con fotito familiar junto a Arturo Vidal Por medio de sus redes sociales, Marité Matus sacó aplausos entre sus fanáticos con una postal junto a sus retoños y el King Arturo.

Por estos días Arturo Vidal está en nuestro país entrenando para los partidos que jugará La Roja por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Pero dado que se perderá el primer encuentro, aprovechó de pasar una jornada con sus retoños y su ex Marité Matus.

Y el día partió de lo mejor, ya que el King incluso fue a buscar al colegio a Emiliano, el conchito de la casa; tal como fue capturado por la influencer a través de sus historias de Instagram, donde compartió una bella fotito donde aparece el futbolista con su retoño en brazos.

Tras esto, la familia completa pasó un lindo día juntitos y la propia Marité compartió una linda fotito de lo que fue esta jornada familiar, la que acompañó con el mensaje: «Siempre la familia por encima de todo, gracias por este lindo día!!».

Al poco tiempo de subir la postal, la chiquilla recibió más de 112 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudirla por lo bellos que salen todos y destacar la excelente relación que mantiene con el papá de sus retoños aunque ya no estén juntos.

«Disfruten lo mas lindo q tienen sus bebés»; «Que bello siempre debe reinar el amor hacia nuestros hijos independiente como se entre los adultos»; «Eso es amor a los hijos que buenos padres son»; «Lindos me encantaría que no se separarán nunca hermosa familia» y «A quien le guste o no, ustedes son familia» le escribieron a Marité.

Marité Matus sobre Arturo Vidal

Hay que señalar que Marité Matus siempre está interactuando con sus seguidores en Instagram, donde suele hacer sesiones de preguntas y respuestas; en las que siempre le consultan sobre su relación con el futbolista nacional.

Es más hace un tiempo fue consultada si acaso extrañaba su vida de casada, a lo que no dudó en responder «así como estoy, me siento plena». Por otro lado sorprendió al confesar que perdonó muchas traiciones por amor. Aunque de todas formas aseguró que tiene una excelente relación con Vidal.