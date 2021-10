Jordi Castell revela que tiene información de «escándalos ilegales» contra el Chino Ríos El fotógrafo admitió que estaba "listo para faenar" al ex-número 1 luego de su pleito digital, pero que su marido lo freno.

Jordi volvió a disparar en contra del Chino Ríos. Y a pesar de que Castell había terminado por redes el pleito con el «número 1«, parece que el fotógrafo no se pudo aguantar las ganas de acometer contra el tenista.

La disputa habría empezado luego de que el Chino se burlara de la muerte del perro de Castell. A esto Jordi respondió que cuando alguien se «mete con su familia» se pone «brígido», en pocas palabras.

Ahora el famoso fotógrafo afirmó que en tan sólo «48 horas» podía armar «una lista para faenarlo». En conversación con Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton en un live de Instagram, Jordi aseguró que el ataque del ex-tenista «no le dolió para nada». «Porque yo de él espero esas cosas», agregó.

«Él sabe qué yo sé cosas de él que no voy a decir acá, porque le prometí a Juan Pablo (la pareja del fotógrafo) no responderle. Por suerte tengo un marido que tiene más criterio que yo. Yo iba a responder. Iba a ir con toda la ira», se confesó.

Castell siguió hablando sobre el acoso que recibe constantemente por parte del «ex número 1». Según reporta La Cuarta, Jordi aseguró: «me manda mensajes, me dedica canciones. Yo digo ¿cómo lo hago con un descriteriado como este? Me da nervio porque yo trabajo con Instagram, que me cierren la cuenta no tiene gracia».

«No sé si la prensa sabe»

«No creo que tenga alguien cercano que le diga ‘frena’, ‘para’, ‘borra eso’. Sin embargo, es su mamá la que me pide perdón por debajo a mí por las cosas que dice su hijo. Lo que este cretino hizo con mi perro… le voy a responder en algún momento», agregó.

«Hay cosas que yo no sé si la prensa ha tenido acceso o no ha podido escarbar, pero son cosas bastante escandalosas, ilegales, que además se compran silencios con delitos graves donde está involucrada la vida de ciertas personas», concluyó Castell.