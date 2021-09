«Esta vez te tocó a ti»: Chino Ríos sale a explicar su rabia con Jordi Castell Tras estar en medio de la polémica por reírse se la muerte del perrito de Jordi Castell, Chino Ríos volvió a referirse a sus comentarios.

El pasado jueves Jordi Castell se vio en medio de la noticia, luego de que anunciara a través de sus redes sociales que lamentablemente había fallecido Marley, uno de sus queridos perritos que por un largo tiempo había estado sufriendo un complejo estado de salud.

«Que tengas buen viaje turumbo de mi corazón. No tuve un ser vivo cerca que me hiciera más feliz que tú, que llegaras a mi vida cuando peor estuve y a punta de alegría te hayas convertido en mi compañero conectado con pura bondad» es parte de lo que escribió el fotógrafo para acompañar una bella postal en la que aparecen abrazados con su cachupín.

Obviamente que al poco tiempo de subir la publicación, Jordi se llenó de cariñosos mensajes por parte de sus seguidores, quienes entendieron de inmediato lo difícil que es pasar por la pérdida de una querida mascota. Pero una persona en particular no estaba ni ahí con la lamentable partida.

Resulta que a Marcelo ‘Chino’ Ríos no le importó nada y a través de su cuenta de Instagram compartió una postal de Castell, la cual acompañó con un cruel mensaje. «Pastel no sufras tanto por el perro. Sólo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar’».

De inmediato el ex tenista se llenó de críticas por parte de los usuarios de la red social de la camarita, quienes de inmediato lo criticaron por sus desubicadas palabras que no tienen nada que ver con la mala onda que le pueda tener al ex panelista de farándula.

Chino Ríos sale a explicar su rabia

A raíz de la gran cantidad de mensajes en su contra, Chino Ríos volvió a la carga, pero no para disculparse, sino que para atacar nuevamente a Jordi Castell y explicar el motivo por el cuál no puede ver ni en pintura al ex ‘Primer Plano’.

«Pastel lo único que te pido que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan, ya que no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber por qué. Te quiero recordar que durante muchos pero muchos años te dedicaste a hacer mier… a la gente frente a una pantalla a nivel de cagarle la vida» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, el Chino Ríos agregó: «lo peor que con puras mentiras y heristes a muchas personas (me incluyo) Cosa que en ese momento era muy divertido para ti ya que si no te morías de hambre. Hoy en día eso se te acabó y estas pagando, quizás la gente no pueda darse cuenta del daño que provocabas porque hay que vivirlo para entenderlo, la vida da vuelta y esta vez te tocó a ti. PASTELITO».

De todas formas, sus seguidores no le encontraron la razón y nuevamente lo hicieron bolsa en los comentarios. «Deja la falopa»; «Ta’ bélico el botox socio»; «Y eso te da el derecho de burlarte de una pérdida tan dolorosa… Eres un pobre w» y «El ejemplito que le das a tus hijos.. canasto de criadillas» le escribieron.