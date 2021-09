Sanguchito de palta: Kenita Larraín reveló vergonzoso cahuín de futbolista chileno La numeróloga confesó en "El Discípulo del Chef" que el deportista habría quemado el techo de un departamento en el que vivía.

A Kenita Larraín se le anduvieron escurriendo los cahuines en el nuevo capítulo del «Discipulo del Chef». Como sanguchito de palta, la modelo comenzó a revelar anécdotas relacionadas a un futbolista.

«Yo conozco gente que ha hecho un asado en un departamento y adentro del living», dijo la numeróloga mientras conversaba con Yuhui. «Una vez un futbolista, en otro país; en otro continente, hizo un asado en el living y obviamente quedó la embarrada en el departamento», agregó.

«No te puedo decir el nombre, pero te voy a dar una pista, es un futbolista chileno», confesó la modelo. Y a pesar que afirmó que se iba a callar, María Eugenia apretó chala y siguió soltando secretos.

«Esa anécdota que yo conté de un futbolista de hace muchos años, que en el extranjero le arrendaron un departamento porque estaba contratado por un equipo de afuera. Un día no se le ocurrió nada mejor que hacer un asado con una parrilla a carbón dentro del living del departamento y quemó el techo», agregó, según reportó La Cuarta.

«Dejó lleno de humo, yo creo que hasta hoy sus ex-compañeros lo deben molestar. Les voy a dar una pista: del 2001 al 2003. En ese momento estaba contratado por un equipo extranjero. Se cuenta el milagro pero no el santo», confesó Larraín.

Una nueva amistad para Kenita

Asimismo, la numeróloga encontró una nueva amiga en «El Discípulo del Chef»: Giulana Sotela, quien también es ex del Chino Ríos. Y a pesar de que muchos pensaban que las participantes generarían polémicas, la verdad es que las chiquillas se hicieron bien amigas.

«Definitivamente Kenita es mi amiga en El Discípulo del Chef. Yo no sé que haría sin ella la verdad. La he podido conocer aquí, en realidad no la conocida. Estoy fascinada de poder conocerla y tenerla en el equipo», agregó