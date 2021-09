«Disfruten»: Los inesperados comentarios del Chino Ríos a su yerno El ex-número 1 comentó en una romántica foto que compartió el defensa de la Roja junto a su hija Constanza.

El Chino Ríos protagonizó una inesperada situación el pasado martes. Y es que según reporta La Cuarta, el ex-número 1 reaccionó a la romántica foto que compartió su yerno Guillermo Maripán, pareja de su hija Constanza.

«Poder estar junto a ti y verte sonreír cada día… Me haces feliz», escribió en su Instagram el jugador de La Roja. «Aw, mi cosita, tú a mi muchísimo», contestó la hija del Chino y ex-participante de El Discípulo del Chef.

Y contra todo pronóstico, Ríos también se sumó a este intercambio amoroso, realizando un comentario que no dejó a nadie indiferente. «Me alegro por ustedes y disfruten el amor que se tienen, te amo hija preciosa», comentó el Chino.

«Cuando juegan con el PSG para que me invites. Gracias yerno», agregó bromeando el ex-número 1.

Las polémicas más recientes del Chino

La principal polémica de la semana pasada sin duda la protagonizaron el Chino Ríos y Jordi Castell. El ex tenista dejó la embarrada luego de burlarse del fallecimiento del perro del fotógrafo, quien tampoco se guardó nada cuando contestó.

«SI alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo co9n ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro. A esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado», señaló Castell.

Sin embargo, la disputa terminó cuando el fotógrafo decidió no echarle más leña al fuego al asunto. «Frente a esta batahola que se armó por uno que festina con la muerte de mi perro, me persigue públicamente cada cierto rato buscando pretextos; extrae fotos con mi marido para publicarla en su cuenta; me manda inbox con canciones de madrugada; y no se cansa de dispararle violencia a todos», afirmó Jordi.

«Yo hubiera disparado de vuelta con toda la información que ustedes mismas me han provisto de situaciones y expedientes que ya no exhibiré», culminó Castell, quien decidió seguir los consejos de quienes lo rodean.