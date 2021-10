Hacen pebre a Camila Recabarren por nueva pataleta en ‘MasterChef Celebrity’ Nuevamente Camila Recabarren se mandó una pataleta en pleno 'MasterChef Celebrity', luego que no lograra hacer a tiempo el plato del episodio.

Camila Recabarren no ha sido la más popular durante su participación en ‘MasterChef Celebrity’, sino que todo lo contrario, pues la chiquilla se ha llenado de críticas por parte de los fanáticos del programa, gracias a su personalidad y a sus arrebatos cuando las cosas no le salen bien.

Es más, hace un tiempo la chiquilla estuvo en el centro de la noticia. Luego de que durante una prueba en la que fue penalizada por no seguir las instrucciones, se taimó y terminó no ayudando a sus compañeros, quienes perdieron varios minutos gracias a esta situación.

Y en el último capítulo del programa de cocina de Canal 13, Camila protagonizó una nueva pataleta, esto a raíz de que no tuviera el tiempo suficiente para terminar con el plato del desafío que le dieron los jurados del espacio.

Resulta que los concursantes tuvieron que preparar un plato inspirado en su infancia. Por lo mismo que la ex Miss Universo se decidió por una papilla de verduras y unos picarones para presentar en la competencia.

Pero al parecer una hora no fue suficiente para que Camila Recabarren terminara la preparación y se enojó. «Me bloqueé» confesó al no poder emplatar su preparación. Junto con añadir que «no me interesa ser como el resto de ubicados y bien portados porque yo soy así y ya» agregó mientras se quitaba la peluca con rabia.

La reacción a la particular pataleta

«No vengo para que me cuestionen, vengo a cocinar y yo cocinando trato de dar lo mejor y no me sale, no me resulta» lanzó la influencer. Momento en que la chef Fernanda Fuentes le dijo al verla complicada: «Camila, ¿Quieres emplatar lo que tienes en la olla?».

Mientras que al presentarse frente a los jurados, la reacción no fue muy favorable para ella. «Yo no te las pruebo» comentó el chef Jorge Rausch al ver los picarones. «Está crudo» agregó Fuentes en relación a la misma preparación.

Posteriormente sus compañeros hablaron de lo ocurrido, siendo Gallina uno de estos, quien comentó: «Siento que a Camila le ha costado mucho, porque Camila es rebelde. Ella es un pájaro que vuela libre y cuando le exigen, colapsa» y agregó: «La Camila la veo complicada porque nuevamente le faltó foco».

Aunque los seguidores de ‘MasterChef Celebrity’ no fueron tan compasivos con la chiquilla, sino que la criticaron duramente, señalando que esta no es la primera vez que se taima cuando las cosas no salen como ella quiere y que están aburridos que sea tan florerito.

Revisa las reacciones a la pataleta de Camila Recabarren

Cada vez que veo a la Camila Recabarren pegándose su show pobre #ElRetornodeYann pic.twitter.com/oKwBbpTZcn — Leandro ⚡️ (@leandrogsepulv1) October 4, 2021

#ElRetornoDeYann Esta es la unica peluca que le quedaría perfecta a la Camila. Te pegaste el show payasa. pic.twitter.com/OJSe28S1VF — Johann Miranda (@Johann1309) October 4, 2021