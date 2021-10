Amaro Gómez-Pablos se fue de tarro sobre el fin de ‘Bienvenidos’ Este lunes Amaro Gómez-Pablos no se pudo aguantar más y dio a conocer cuándo será la fecha que 'Bienvenidos' dirá adiós definitivamente.

Fue hace algunos meses que quedó la grande en el mundo de la televisión, esto luego de que Canal 13 informara que tras 10 años al aire, decidieron sacar del aire a ‘Bienvenidos’ y reemplazarlo por un nuevo programa que se enfocará en los temas de actualidad.

El fin del icónico matinal de la ex señal del angelito llega luego de varios meses en los que no lograron subir el rating de ninguna forma; pues incluso se cambió de director y se sumó un nuevo animador con la idea de atraer más público, la cual al final no funcionó.

Tras este anuncio se dio a conocer que la ex animadora de ‘Aquí Somos Todos’ Ángeles Araya y la periodista Mirna Schindler, serán las encargadas de dar el vamos al reemplazo de ‘Bienvenidos’, con el que buscan repuntar en sintonía mientras le informan a la gente.

Amaro Gómez-Pablos se fue de tarro

Es en este contexto que Amaro Gómez-Pablos, actual animador del matinal, no se pudo aguantar más y se fue de tarro con la cuenta regresiva sobre el fin del espacio que está a cargo actualmente.

Resulta que todo ocurrió durante la mañana de este lunes, mientras el periodista se encontraba trabajando de forma remota. «Saludamos ya a Amaro» lo saludó Tonka Tomicic desde el estudio; a lo que este respondió: «¡Así es! ¿Qué tal Tonka? ¿Qué tal Cristián? Gianfranco querido».

Pero tras esto Amaro dejó la grande con una particular reflexión. «Oye, han caído en cuenta… Este es nuestro último mes que estamos al aire» lanzó el español, junto con agregar que tienen que «meterle con todo y con mucha energía y acompañados, además, por esta tremenda audiencia».

Se debe mencionar que el nuevo matinal se llamará ‘Tu Día’, y contará con la participación de cuatro periodistas que hablarán de diversos temas.

Emilio Sutherland estará a cargo de reportajes de investigación y denuncia, mientras que Mauricio Jürgensen y Francesco Gazzella van a comentar la actualidad. Y finalmente, Bernardita Cruz verá magazine.