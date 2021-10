Eliana Albasetti responde a desubicados comentarios que la tratan de «gorda» Por medio de sus redes sociales, Eliana Albasetti compartió una importante reflexión tras recibir mensajes que la pelan por su peso.

Hace bastante tiempo que Eliana Albasetti no está en televisión de manera fija; ya que solo hace apariciones esporádicas en algunos problemas. Pero de todas formas se mantiene más que activa en su cuenta de Instagram, donde siempre comparte registros de su vida diaria y sus proyectos.

A pesar de que la mayoría de mensajes que recibe por parte de sus seguidores son en buena onda, de todas formas algunos desubicados se dan tiempo para criticarla, especialmente por su físico actual. «¿Cuídate, estás muy gorda?» es que eligió para hacer una profunda reflexión al respecto.

«Es muy loco, pero casi todos los días me llegan este tipo de mensajes» comenzó señalando de partida Eliana en una de sus más recientes publicaciones en la red social de la camarita; la que acompañó con un video de ella misma.

Siguiendo por esta línea, la ex ‘Calle 7’ agregó: «Sé que me conocieron hace muchos años y era muy diferente. Todo cambia, qué le vamos a hacer. No tengo pensado matarme con dietas y en gym como lo hacía cuando tenía 20 años».

Para finalizar, Eliana Albasetti afirmó que de todas formas está trabajando en su físico tras ser mamá por segunda vez. «Estoy bajando a mi ritmo luego de tener a Luján y justo hoy empecé un tratamiento con máquinas, desde ya gente tengo espejo, Muchas Gracias».

Eliana Albasetti y su cuerpo

Eso sí, hay que mencionar que esta no es la primera vez que la chiquilla se refiere a su físico, ya que hace un tiempo compartió una reflexión sobre el embarazo. «Luego de ser mamá por segunda vez, nuevamente me mire en el espejo y me dije ‘qué pasó con mi cuerpo’. De manera inevitable una quiere volver a su cuerpo antes de estar embarazada».

Junto con lo que Eliana agregó: «El puerperio es una etapa que es bastante controvertida desde la teoría, es una etapa que involucra todos los cambios físicos, emocionales y mentales de una mujer después de su parto. No se sabe cuándo termina».

«Hay teorías que dicen que termina hacia los 45 días después del parto, sobre todo los cambios físicos. Hay teorías que dicen que puerperio termina hacía los dos años de edad del bebé donde coincide el inicio del control de esfínteres, la escolarización, la instauración del lenguaje, cuando ese bebé deja de ser un bebé y comienza a ser un niño» cerró.