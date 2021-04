Hacen pebre a Eliana Albasetti por defender a Cata Vallejos En medio del polémico viaje de Cata Vallejos al extranjero, ahora Eliana Albasetti salió al baile luego de que defendiera a la chiquilla.

Durante los últimos días Cata Vallejos ha estado en medio de la polémica, esto luego de que viajara a Colombia a pesar de las medidas de restricción en nuestro país. La chiquilla llegó a vacacionar a Cartagena de Indias donde se encontró con su pololo, el actor Nacho Di Marco.

Luego de la masiva ‘funa’ en contra de la ex ‘Calle 7’, esta recurrió a sus historias de Instagram para intentar defenderse frente a todos los comentarios en su contra, acusándola de no estar ni ahí con la pandemia que todavía afecta a todo el mundo.

«Les voy a decir la verdad, yo me fui con todas las de la ley. Me fui hace un mes y medio aproximadamente a vivir a Perú. Ya me fui de mi departamento y hace poquito regresé, pero a visitar a mi familia, a mis amigos y nada más» comenzó señalando Cata Vallejos en un video.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó que: «No entiendo por qué la mala onda chiquillos. Yo no voy a volver a Chile en harto tiempo, porque obviamente están cerradas las fronteras, así que no puedo entrar después».

De todas formas las críticas en contra de Cata Vallejos no dejaron de llegar, así que la influencer optó por seguir metiendo leña al fuego, pues compartió una postal desde sus vacaciones con el mensaje: «Vivir, de eso se trata la vida! Les deseo todo lo que me desean multiplicado por mil!».

Aquí es donde aparece Eliana Albasetti, quien le comentó a su ex compañera de tv: «Maravillosa». Situación que molestó a los usuarios de redes sociales, quienes le escribieron: «la defensora de animales pero incocencuente con el ser humano» y «se fue a vivir a Peru, pero ahora está en Colombia… mmm si po, super responsable».

A raíz de todos los comentarios en contra de ella y Vallejos, Eliana quiso explicar la situación: «Ella decidió irse a vivir a Perú, no va a volver. No tiene nada de ilegal. Ahora, si se entendió mal o si un programa de TV lo quiere hacer ver mal, es otra cosa. Tengo varias amigas que se fueron del país, por uno u otro motivo y les deseo lo mejor».

Pero al parecer esta situación no funcionó mucho, ya que los comentarios en su contra siguieron, donde muchos la criticaron por defender el hecho de que salga de vacaciones fuera del país a pesar de la pandemia.