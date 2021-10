Coté López muestra en redes sociales su nuevo arreglín en el rostro A través de sus redes sociales, Coté López sorprendió a sus seguidores luego de mostrar el tratamiento al que se sometió en la cara.

Sin duda que Coté López es una de las influencers más populares de nuestro país, ya que la chiquilla cuenta solo en Instagram con más de 1.9 millones de seguidores, con quienes comparte todo tipo de registros sobre su vida personal y sus nuevos proyectos laborales.

Pero ahora la esposa de Luis Jiménez sorprendió a su público, luego de compartir una serie de historias en las que muestra la nueva intervención que se realizó en el rostro. «Ustedes creerán que estoy en el dentista, y estoy en el dentista, pero no viéndome los dientes. Me voy a poner anestesia» comenzó señalando.

Tras esto, Coté López aprovechó de bromear: «Esto es lo más vergonzoso de la vida, subtítulos por favor» dijo la empresaria que ya estaba empezando a sentir los efectos del medicamento. Junto con esto mostró la intervención que se hizo en el rostro.

Posteriormente la influencer reveló la particular intervención que aprovechó de hacerse. «Me puse anestesia en toda la boca porque me voy a hacer una micropigmentación, eso quiere decir que es un tatuaje o algo así en los labios, pero que se sale».

«Yo soy súper alharaca, se supone que se hace con una anestesia tópica, de esa que es como cremita… esto es muy chistoso porque no me puedo reír» comentó Coté en su relato. «El color se ve súper prendido, pero disminuye como 10 veces, no se asusten, no es mi primera vez».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que incluso se lanzó y mostró dos fotos del antes y el después, donde aclaró que debe esperar una semana para ver el color real que, en este caso, se verá como un rosa claro.

¿De qué se trata la micropigmentación?

Si quedan dudas, nuestros amigos de FMDOS cuentan que es una técnica de maquillaje semipermanente de labios que busca poder prescindir de los lápices en el día a día, a través de la definición y coloreado de los labios con un color de aspecto muy natural. El resultado son unos labios «rellenos», perfectos y como recién pintados de manera semipermanente.