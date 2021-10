Coté López cuenta por qué no sube fotos de dos de sus retoñas Luego de recibir críticas por no mostrar a todos sus hijos, Coté López confesó la razón de por qué no sube fotos de dos de ellas.

Con casi 2 millones de seguidores, no cabe duda que Coté López es más que activa en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo detalles de su vida personal, laboral e incluso bellas postales relacionadas con su familia, sobre todo sus retoños.

Pero en el último tiempo, la empresaria ha recibido una serie de críticas por parte de algunos seguidores; esto debido a que cuando sube registros familiares, en estos no están presentes dos de sus retoñas; por lo que debió salir a aclarar la razón.

Todo se dio luego de que Coté abriera una sección de preguntas y respuestas en la red social de camarita, donde aparte de hablar de negocios, la posibilidad de volver a la televisión y su familia; instancia en la que explicó lo que ocurre con dos de sus trillizas.

Coté López y sus retoñas

La cosa es que algunos se preguntaron por el hecho de que no aparece en Instagram con dos de sus trillizas (Tuta y Chica). Especialmente porque durante las últimas semanas ha publicado fotografías junto a su hijo Jesús y Titi.

Luego de estar recibiendo constantes preguntas, Coté López dejó en claro que es porque a sus dos retoñas no les interesa ser parte de la vida mediática ya que muestran interés por otro tipo de cosas.

Para realizar la aclaración la modelo subió una fotografía en la que aparecen sus dos hijas con el siguiente mensaje: «Esta fue la última foto que me dejaron publicar después me pidieron no aparecer más porque no les interesa que las juzguen sin conocerlas».

Tras esto, Coté insistió en que no es su objetivo pasar a llevar la decisión de sus trillizas. Asimismo, indicó que no es primera vez que recibe este tipo de apreciaciones por parte de su fanaticada.

Es por esta razón que reiteró su respuesta de la mano de unas sentidas palabras: «Cada vez que me repiten lo mismo: ‘¿Por qué a ellas no las muestras?’, yo siempre respondo: ‘Es que a ellas no las quiero’», lanzó en tono de broma.