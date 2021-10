Así es como esperan Halloween los chiquillos de la Corazón A solo unos días de Halloween te mostramos cómo es que los locutores de la Corazón se lucieron con los mejores disfraces.

Ejalé chiquillos que ya no queda nada para celebrar Halloween una vez más y obviamente que muchos ya están preparándose para festejar de lo lindo, ya sea pidiendo dulces junto a los más pequeños de la casa o con su buena fiestita de disfraces.

Pero unos que también se prepararon y con anticipación fueron los locutores de la Número Uno de Chile, quienes hace un buen rato de caracterizaron de lo lindo y aparecieron con los medio trajes del terror (o de la risa) con los que se lucieron.

Lamentablemente no todos los chiquillos pudieron disfrazarse para este Halloween, ya que algunos andan de vacaciones y no contestan el teléfono ni para las emergencias. Pero sin duda que los demás sacaron aplausos con sus disfraces e incluso se pusieron medios picarones.

Aquí te dejamos las mejores fotos de los locutores de Radio Corazón y a ver si logran adivinar quién es quién.

Les queremos agradecer a los chiquillos de La Boutique del Disfraz, que fueron los secos que nos prestaron todos los disfraces para que nuestros locutores se lucieran en este Halloween. Pueden encontrarlos en la página web y a través de su cuenta de Instagram, si aún no encuentran el suyo.

¿Dónde escuchar radio Corazón?

Chiquillos, les contamos que una de las preguntas más recurrentes que tenemos en nuestras redes sociales es sobre las frecuencias de la radio a lo largo de Chilito. Pues aunque la más conocida es la 101.3, donde nos pueden encontrar en Santiago, el resto del país tiene distintos diales donde no se pueden perder todos los programas y la mejor música.

Así que en este link les dejamos todas las frecuencias en las que pueden escuchar la radio Corazón en todo el país.

¿Qué hago si a mi ciudad no llega la número uno?

Lamentablemente radio Corazón no llega a todo Chile, por lo que hay muchos que no pueden escuchar a nuestros queridos locutores. Y en caso de que ustedes estén en ese grupo que no tienen una frecuencia directa a la Más Querida de Chile no se sientan mal, ya que tenemos otras opciones.

En primer lugar está la señal online a la que pueden ingresar desde cualquier parte del mundo; solo tienen que entrar a nuestra página web y pinchar en el programa que suena en el momento, ahí van a poder escuchar de inmediato todos los programas de la misma forma que si estuvieran con una radio personal.

La otra forma de conectarse es a través de la APP oficial de su radio Corazón, la cual pueden descargar tanto para iPhone como Android. Pero no solo tienen la posibilidad de escuchar todos los programas, sino que también participar de todos los concursos, leer las noticias y recordar audios antiguos.