«Me terminó de romper»: Karen Bejarano comparte honesto mensaje sobre su salud mental A través de sus redes sociales, Karen Bejarano publicó un sentido mensaje sobre el estado actual de su batalla contra la depresión.

Hace un largo tiempo que Karen Bejarano ha contado que se viene enfrentando a complejos momentos relacionados con su salud mental. Es más, recientemente dio a conocer que sufrió un bajón muy fuerte en su lucha contra la depresión que tiene hace años.

A través de sus historias de Instagram, la ex chica ‘Mekano’ escribió un largo texto en el que dio a conocer que vivió un importante retroceso en su proceso de recuperación. «No siempre lo que vemos exteriormente de una persona, es como se ve realmente por dentro» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Karen se refirió a una dolorosa pérdida que vivió hace poquito. «En el último tiempo, me he sentido muy triste. Perdí a una persona demasiado importante en mi vida y desestabilizó todo mi camino avanzado… me terminó de romper».

«No sé por qué cuando comienzo a pararme de nuevo, llega otra cosa que me tira nuevamente al suelo» agregó la también cantante en relación a las complicadas situaciones que le ha tocado vivir.

Karen Bejarano sobre la odiosidad en redes sociales.

Pero la cosa no se quedó solo ahí, ya que Karen habló sobre los pesados comentarios que le llegan en redes sociales, los que también la afectan. «Me da tanta rabia leer a gente que que me critica por sentirme mal, ya que ‘supuestamente’ no tengo motivos para estar así y solo quiero llamar la atención. Es tan básico como indolente este tipo de ataques. Al final, me termino sintiendo peor».

Finalmente la ex panelista de televisión aprovechó de escribir una sentida reflexión. «Sé que nadie tiene el poder de hacerme sentir mal, pero cuando uno está pasándolo mal y recibe mala onda, es un poco inevitable».

«Sólo les hago público mi sentir, porque sé que no soy la única que se siente así y sé que es importante hablar estos temas y mostrarnos como si nuestra vida fuera siempre un cuento de hadas, no lo es» cerró Karen Bejarano.