Patricia Maldonado confesó que inventaba las polémicas de ‘Las Indomables’ Hablando sobre los programas de farándula, Patricia Maldonado se fue de tarro y reveló que las polémicas de su café concert eran falsas.

Hace varios días que Catalina Pulido y Sergio Rojas están en medio de una pelea, esto luego de que la actriz tratara de «picantes» a los panelistas de ‘Me Late’. Frente a lo cual el periodista no se quedó de callado, tildándola de «clasista».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que esta salió a responderle en su programa online ‘Las Indomables’ junto a Patricia Maldonado. «(Rojas) tiene que llevar noticias para poder seguir dentro del programa. Eso lo lleva a constantes mentiras que, desgraciadamente, lo pillan a cada rato, lo desdicen» señaló,

Es en este momento que la ex panelista de ‘Mucho Gusto’ no tuvo filtro al momento de admitir que inventó varias polémicas en el pasado. «Si hay alguien que inventó cosas, cuando estábamos con (el café concert) Las Indomables, fui yo. No tengo ningún reparo en decirlo» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Maldonado agregó que «Muchas de las cosas que se dijeron ahí, muchas de las peleas fueron verdad. Pero muchas de las peleas y muchos de los cahuines (sic) fueron creados en un libreto que yo escribía. ‘Vamos a decir esto, esto otro’. Y se la comían los periodistas, la gente».

Patricia Maldonado y la TV actual

Por otro lado señaló: «Yo entiendo que uno puede jugar. Es bueno jugar en la televisión, porque la televisión necesita entretención. Ya estamos tan aburridos de ver tanta desgracia, muertes, asaltos, niños perdidos, los constituyentes, es un caos».

«La gente quiere entretenerse, pero en un programa de entretención de calidad» aseguró Patricia Maldonado durante su programa online, que tampoco ha estado alejado de las polémicas.

De todas formas comentó que «entreguemos un programa de entretención con veracidad. O sea, donde ningún periodista, por tratar de que el programa se mantenga en el primer lugar, o vigente en las redes sociales, invente cosas que no corresponde, porque eso no le hace bien ni al periodista, ni al periodismo, ni al programa».

«No le hace bien a nadie. Que te anden desmintiendo a cada rato, ‘oye, eso es una mentira’, no es bueno para un periodista» terminó su confesión Maldonado.