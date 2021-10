Juan Pedro Verdier y su dura confesión sobre la depresión: «El momento crítico fue autoagredirme»

Junto con esto reconoció que «es difícil cuando uno pasa por problemas de salud mental».

Tras esto Angélica Castro le preguntó: «¿Cuándo te das cuenta que debes que asistir a un especialista?», a lo que Juan Pedro Verdier confesó. «El momento crítico fue autoagredirme, eso produjo que yo terminara internándome».

Ante la respuesta del ex chico ‘Mekano’, Sergio Lagos le consultó sorprendido. «¿Atentaste contra ti? ¿En qué nivel?».

«Cuando me empiezo a sentir mal, yo puse mi autoestima en lo que el resto opinaba de mí. Entonces si yo no sentía una validación por parte del resto, yo no me sentía lo suficientemente valioso. Y mucha responsabilidad tuvieron los programas de televisión y los canales al tomar esta situación y hacer un circo de eso. Eso me produjo mucho daño también. Yo busqué la aprobación en el resto y eso se dio vuelta», afirmó Juan Pedro, sobre una situación que lo afectó en 2017.

Siguiendo por esta línea, explicó que «lo que a mí se producía fue un trastorno de estrés postraumático más una depresión crónica aguda. Se llamaban pensamientos rumiantes. Todos los días, día y noche, no podía sacar de mi cabeza los mismo mensajes que leía de las personas, y eso fue lo que producía que yo me golpeara. Hay personas que se cortan, hay personas que hacen distintas cosas. En mi caso, fueron golpes a mí mismo tratando de parar un poco».

«Es muy difícil de explicar, pero eso fue lo que ocurrió», añadió. «¿Cómo fuiste saliendo de este período?», le consultó nuevamente la animadora.

«Con la ayuda de mi familia, de mis amigos, pero lo fundamental es uno mismo escoger salir de la situación. Cuando uno ya caminó suficiente rato por el infierno no encuentras otra opción que descubrir cuál es el camino», sentenció Juan Pedro Verdier.