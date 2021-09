Fran Undurraga responde a usuarios que la trataron de anoréxica: «¡En esta foto se ve toda la carnita!» Por medio de sus redes sociales, Fran Undurraga no se guardó nada para responder a los seguidores que la encontraron muy flaca.

Como te hemos contado, Fran Undurraga es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram; donde comparte con sus más de 1.4 millones de seguidores todo tipo de registros, especialmente osadas postales en las que deja muy poquito a la imaginación.

Y aunque la mayoría de los comentarios que recibe la chiquilla son piropos y halagos, de todas formas recibe algunos desubicados mensajes que se relacionan con su físico. Así fue como le ocurrió recientemente, luego de que publicara una picarona sesión en bikini desde la playa.

Resulta que muchos seguidores encontraron que Fran se veía demasiado delgada y se lo hicieron saber. «Demasiado flaca eso ya no es belleza es una obsesión»; «Muy flaca»; «Demasiado anoréxica, lo que se broncea es la piel, no los huesos»; «Y tampoco esta comiendooo» y «Q pasa, no comes más?» es parte de lo que le escribieron.

La respuesta de Fran Undurraga

Luego de leer todas las críticas que le llegaron, la ex chica reality no dudó en salir a contestar con un extenso mensaje en donde asegura que no tiene ningún tipo de enfermedad; es más la acompañó con otra fotito de la misma sesión, solo que desde otro ángulo.

«Pa que no se asusten mi gente maravillosa, NO, no tengo anorexia ni ningún tipo de enfermedad alimentaria» comenzó escribiendo Fran Undurraga en Instagram.

Siguiendo por esta línea agregó: «En esta foto se ve toda la carnita! Es más, hasta he subido de peso, porque NO me restrinjo absolutamente en nada! Solo trato de hacer deporte a diario…».

«Hay posiciones en las fotos que te hacen lucir mucho más delgada, pero no por eso vamos a hacer acusaciones tan graves como que una persona es “anoréxica”, con eso no se juega!!!» afirmó Fran junto a la postal.

Para cerrar, la chiquilla señaló que: «Jamás pondría en riesgo mí salud, nunca sacrificaría el “ser” por el “parecer” y bueno, tb los años pasan…».