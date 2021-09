Daniel Fuenzalida sin filtro sobre Chino Ríos: «Es un peligro para la sociedad» Comentando la polémica de Chino Ríos y Jordi Castell, Daniel Fuenzalida no dudó en referirse a la actitud del ex tenista en redes sociales.

Sin duda que la polémica de la semana la protagonizan Marcelo ‘Chino’ Ríos y Jordi Castell; esto luego de que el ex tenista se burlara en duros términos de la muerte del perrito del fotógrafo a través de sus redes sociales.

«Pastel no sufras tanto por el perro. Solo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar» lanzó en un primer momento Ríos, para luego explicar que la rabia hacia él, viene de los tiempos en los que era panelista de ‘Primer Plano’.

Aunque Jordi Castell no se quedó callado y salió a responder con una fuerte amenaza. «si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro… a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta. Lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado (…) yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia» es parte de lo que lanzó.

Daniel Fuenzalida y su visión del tema

Obviamente que esta polémica fue abordada en ‘Me Late’, donde Daniel Fuenzalida se tomó el tiempo para analizar la personalidad de Chino Ríos y recordar el momento en el que este se burló de su madre cuando estuvo internada unos meses antes de fallecer.

«Yo nunca me he referido a ese tema tampoco. Cuando mi mamá cayó hospitalizada y yo pedí cadenas de oración y subí la fotografía. Marcelo respondió como ‘ooh, estoy súper preocupado. No voy a poder dormir’. Yo en el minuto estaba preocupado de la salud de mi mamá, no de contestarle a Marcelo» comenzó señalando el locutor de RadioActiva.

Siguiendo por esta línea, Daniel agregó: «Lo cuento porque de alguna manera, cuando salen este tipo de noticias, él es tanto el odio que se produce en su cerebro. Yo no soy psiquiatra ni neurólogo, pero se debe producir en su cerebro algo químico que lo hace actuar de esta manera, algo con sus neuronas, algo químico, un impulso. Es un asesino con el celular».

«Yo me pregunto, si esa persona, si Marcelo Ríos, la tuviera al frente, ¿te puede llegar a quitar la vida? Porque si hoy día esas palabras son de un asesino, un asesino que tiene una herramienta que es un celular y te puede destruir la vida… Hay tanto odio, que claro, él está en Estados Unidos y lo dice a través de las redes sociales, pero si él tuviera la posibilidad de tener al frente a un Andrés Baile, a un Jordi Castell, ¿podría llegar a matarlo? me encantaría preguntarle a un psiquiatra» comentó.

Los problemas de Marcelo Ríos

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que Daniel Fuenzalida afirmó que «Él está enfermo. Yo concuerdo con Vasco Moulian, que tiene una enfermedad mental. Por eso químicamente se produce algo en su cerebro, lo que pasa con los psicópatas, los asesinos en serie. Aquí hay una cuestión química en su cabeza que no es capaz de controlar un impulso, entonces escribes y escribes, sin medir las consecuencias de lo que puede pasar».

«Esta consecuencia que mediáticamente lo van a hacer mier… involucra a su familia, a sus hijas, él químicamente no es capaz de decir ‘si yo escribo esto’ de tal magnitud, porque es una cuestión que es irrisorio, no es capaz de medir eso, yo me pregunto si físicamente el día que Chino Ríos esté frente a un Jordi Castell, frente a mí o frente a alguien, ¿su cerebro actuará de una misma manera que te puede llegar a quitar la vida?».

Junto con esto, Daniel aprovechó de ahondar más en su reflexión. «Eso es un peligro para la sociedad. Hoy día es un peligro para la sociedad en términos de redes sociales. Pero el día de mañana, cuando Marcelo esté acá, se encuentre en un evento con Jordi, ¿puede ser un peligro para la sociedad de agarrarlo a combos y hasta quitarle la vida?».

«De verdad que con las palabras de Marcelo Ríos en contra de Jordi, yo encuentro y humildemente lo digo como un espectador de esto, yo encuentro que Marcelo Ríos es un peligro para la sociedad».

«Sin juzgarlo, pero desde la parte de salud mental. Hoy día Marcelo Ríos, con este nivel de no poder controlar sus impulsos, es un peligro para la sociedad» cerró su reflexión Daniel.