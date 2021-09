Belén Mora descarta pisar el palito con Toto Acuña: «Ya no fue» En 'Los 5 Mandamientos' Belén Mora y Toto Acuña se confesaron sobre su relación, el embarazo de la comediante y las posibilidades de casarse.

La noche de este martes, Belén Mora y Toto Acuña fueron los invitados al late de Martín Cárcamo ‘Los 5 Mandamientos’, donde se confesaron sobre distintos temas, incluyendo su extensa relación amorosa y el embarazo que hace solo unas semanas anunciaron a través de redes sociales.

Para comenzar, Belenaza confesó que tras subir un aborto espontáneo, este nuevo embarazo la tenía bastante asustada. «Las primeras semanas lo pasé mal porque tenía miedo de ir al baño y ver sangre. Toto fue muy apañador en ese sentido. Y cuando fuimos al doctor y escuché los latidos, ahí recién fue ‘ah, tranquilidad'».

Siguiendo por esta línea, Belén no dudó en destacar el rol que ha tenido su pareja durante estos primeros meses de dulce espera y dedicarle unas bellas palabras. «Tú lo das por sentado porque tú eres un buen hombre, pero no todos los hombres lo hacen. Gracias por eso».

«Hay hombres que recién cuando nace la guagua generan una conexión, un vínculo, tú el vínculo lo generaste altiro. Yo me pego palmaditas en la guata y Toto me dice ‘No le pegues'» agregó la comediante.

Por su parte Toto también confesó que uno de sus sueños era convertirse en papá junto a Belén. «Lo que pasó es que yo soñé que tenía un hijo. Como ya habíamos tenido la pérdida, no le conté a Belén, para no generar una tensión innecesaria, y me guardé el sueño».

«Entonces la Belén me dijo que la acompañara al doctor para ver qué onda, y cuando sale empieza a bailar, y me dijo que estaba embarazada y yo le dije que va a ser niño. Ahí vamos a ver» agregó el actor.

Belén Mora y sus antojos

Por otro lado, la humorista comentó cómo se ha enfrentado a este embarazo a sus 38 años. «El otro día tenía antojos de una calabresa de la argentina pizzería con chimichurri, y me compré un frasco de chimichurri y me lo bajé. No me quedé ahí: le escribí al dueño, le dije que su chimichurri era el mejor y le encargué dos frascos más, y ya me bajé uno más».

Siguiendo por esta línea, Belén Mora agregó: «El otro día me dio una desesperación de que necesitaba tomar agua mineral con gas helada, y eran las 10 de la noche. Y Toto dijo ‘voy’, y me trajo un litro y medio. Tomé dos sorbos y me quedé dormida».

De todas formas, la actriz siguió con sus elogios a su pareja. «Toto es una persona que piensa algo y lo mantiene en el tiempo, entonces puedo confiar en él. Es una persona que si dice que va a hacer algo lo va a hacer. Es Tauro. Es muy sensible, muy constante, muy terrenal, a largo plazo».

Aunque de todas formas, Belén descartó llegar al altar con él. «Yo pienso que ya no fue. Ya estoy esperando un hijo suyo, ya estamos viviendo juntos. ¿Qué cambiaría? (…) Yo pienso que ya estamos viviendo en un matrimonio hace mucho tiempo».