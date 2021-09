Con osado desnudo Mayte Rodríguez anunció su primer embarazo Por medio de sus redes sociales, Mayte Rodríguez compartió unas bellas postales al desnudo con las que anunció que espera su primer hijo.

En el último tiempo habían surgido muchos rumores de que Mayte Rodríguez se había reunido con Alexis Sánchez y que incluso podría haber una reconciliación. Pero la actriz desmintió tajantemente todas estas especulaciones con una publicación en sus redes sociales que dejó con la boca abierta a todos sus seguidores.

Resulta que la hija de Carolina Arregui anunció en su cuenta de Instagram con una bella sesión de fotos al desnudo que está embarazada por primera vez junto a su pareja Camilo Figueroa, con quien incluso ya tiene planes de pisar el palito.

«Hace un tiempo mi respiración es doble, mis suspiros son tu aliento y tu calor el mejor clima. Bendecida la tierra que te recibirá en mis manos. Hoy siento lo hermoso de ser mujer. Conteniendo en mi vientre la mayor felicidad. Donde están mis emociones , ahí estás tú» comenzó escribiendo Mayte.

Siguiendo por esta línea agregó que «protegerte es el impulso más fuerte que he sentido. Inmersa en un mar de amor. En cada latido de mi corazón estás tú. Nos quedan solo 3 meses para conocerte y ya te amo con una fuerza inexplicable».

Para cerrar Mayte Rodríguez señaló que «ha sido un viaje de amor, un recorrido hermoso junto a Camilo Figueroa, nuestras mitades unidas en un ser amado. No te apures, te estamos esperando para mostrarte la vida desde nuestros ojos. Mágica y hermosa, y más ahora que estarás tú en ella».

Las reacciones de los seguidores de Mayte Rodríguez

A los pocos minutos de la publicación de la ex de Diego Boneta, recibió más de 139 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores que quedaron impactados por la noticia, además de que quedara tan poco para recibir a su pequeño.

«Amoo felicitaciones a los dos»; «Hermosa, serás la mejor mamá»; «Mayte preciosa, felicidades!!»; «Que hermosas fotos muchas bendiciones para ustedes»; «Qué hermosa bendición»; «Que hermosa noticia»; «y yo que pensaba que Mayte Rodríguez no podía ser más hermosaaaaa» y «Sorprendida! Pero feliz por tiii… que salga todo bien» le escribieron.

Eso si, hay que recordar que hace un tiempo comenzaron a correr rumores sobre su embarazo, tanto así que incluso debió borrar una postal en su cuenta de Instagram en la que se podía con una abultada guatita.