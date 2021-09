Belén Mora sobre la maternidad y la pega: «Voy a hacerlo hasta que pueda» En una reciente entrevista, Belén Mora se refirió a su más reciente embarazo, además de como espera mezclarlo con su trabajo en La Red.

Fue hace algunas semanas que Belén Mora dejó la grande entre sus seguidores, luego de que diera a conocer que finalmente estaba esperando a su segundo hijo, el primero con su pareja, el también humorista Toto Acuña.

Desde ese momento que la actriz ha estado más que chocha compartiendo todo tipo de registros de la dulce espera; la que además llegan en un excelente momento profesional, ya que Belenaza la está rompiendo con su programa de humor ‘Políticamente Incorrecto’, el que ha traído más de alguna polémica.

Es en este contexto que Belén conversó con Publimetro, donde se refirió a su nueva maternidad y cómo espera llevarla a cabo junto a su trabajo.

«Lo que hablé con el equipo es que en mi pega -al no ser de 9 a 6 en un escritorio-, puedo adaptar los libretos y voy a hacerlo hasta que pueda» comenzó señalando; junto con agregar que «siempre he compatibilizado bien la pega con la maternidad y uno se adapta».

Siguiendo por esta línea, Belén aseguró que cuando finalmente llegue su retoño/a: «le diré a Toto: ‘partiste a La Red con el cabro chico’. Hay que darle la bienvenida a esta familia a la que le tocó llegar».

Belén y el éxito de su programa

Hay que recordar que desde sus inicios, ‘Políticamente Incorrecto’ se convirtió en un éxito inmediato con sus temas de actualidad y críticas a la política. Actualmente llevan 15 capítulos al aire y ya cuenta con un notorio número de fanáticos.

«Lo que siempre buscamos fue poder decir como personas, actores y chilenos lo que necesitábamos decir. Y donde estábamos antes no podíamos por cosas superiores a nosotros. Cuando llega esta invitación de La Red, la conversación entre nosotros fue ‘ahora o nunca’. Si no resulta no importa, cuando uno tiene una cabeza creativa tu carrera no termina» afirmó Belén Mora.

Para cerrar, comentó que la «evaluación es siempre positiva y ha sido como tener una guagua; formamos equipo nuevo, se logró un fiato increíble y estamos felices con lo que se ha logrado».