¡Impacto en Mundos Opuestos! Disley Ramos se besó con un participante y prometieron verse afuera del encierro: No es Luis Jiménez

Mundos Opuestos no para de sorprender, y en el reciente capítulo del reality una amorosa acción de una participante dejó plop! a los televidentes.

Yoan Curtis regresó al encierro luego de ser eliminado. Como es tradicional, los que abandonan el encierro regresan para realizar su último voto.

En ese momento, el modelo quedó a solas con la tiktoker en el pasado. “Me daba un poco de timidez acercarme a ti, pero al final me nació igual. Nos dimos besitos en una actividad, algo pude hacer… no quiero que te vayas”, comenzó diciendo, con un piquito de por medio.

«Te dije que era más fría y me costaba un poco acercarme a las personas, pero justo te fuiste cuando me empecé a acercar», agregó la participante de Mundos Opuestos.

En ese contexto, se siguió sincerando: «no se lo he dicho a nadie, porque mis sentimientos me los guardo mucho. Pero me llamaste mucho la atención al principio, hasta que dijiste que encontrabas linda a mi amiga Eskarcita».

Disley y Yoan se despiden emotivamente

Por su lado, Yoan también respondió a los sentimientos de Disley. «Yo también me aparté cuando el futbolista vino, los vi y pensé: ‘Ah, tal vez a ella le gusta’. Pensé que tal vez ibas a cambiar de puerta, y creí que te había perdido, que mi oportunidad contigo se había acabado», le confesó.

Rápidamente, Disley enfatizó en que «Luis es guapo, lo conozco de afuera por otras razones. Pero no he compartido mucho con él acá adentro», según consignó Canal 13.

Yoan no guardó silencio: «Si ellos ven que tú me gustas mucho y dicen ser mis amigos, van a respetarlo».

«Nadie va a tratar de impresionarte o algo así, quién sabe, tal vez venga un nuevo participante, pero sabes que me voy a poner triste», cerró Disley.

Al momento de la despedida, Disley lo abrazó y no aguantó las lágrimas. «No quiero que te vayas, quiero que te quedes. Te voy a echar de menos», le dijo antes de besarla nuevamente y prometerse juntarse una vez terminado el reality.