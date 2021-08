«¿Seré hue…» Pamela Díaz contó manso chascarro que se mandó en el aeropuerto Previo a partir a grabar su programa en TVN, Pamela Díaz vivió un especial chascarro donde hasta su retoña Trini debió llegar a ayudarla.

Fue en junio pasado que se anunció con bombos y platillos que Pamela Díaz llegaba a TVN para hacerse cargo de un nuevo programa de viajes, en el que paseará por distintos lugares de Chilito, además de entrevistar a varias figuras de la tv.

Es por lo mismo que la comunicadora ya ha comenzado a mostrar algunos momentos de sus travesías en redes sociales. Además de las divertidas salidas que ocurren en el detrás de cámara junto a los famosos que la acompañan en estas aventuras.

Y dentro de este contexto es que Pamela Díaz compartió un nuevo registro sobre el próximo viaje que emprendió para ‘Mochileros’, está vez en compañía de la actriz Carolina Varleta.

Pero sin duda lo que más llamó la atención no fue la acompañante de La Fiera, sino que un divertido chascarro que le ocurrió a la animadora y que casi le impide que subirse al avión con el resto de sus compañeros.

Resulta que a Pamela se le quedó en la casa la billetera donde estaban todos los documentos. Por lo que tuvo que llamar a su retoña Trinidad para que se la fuera a dejar de emergencia.

De esta forma fue que al rato la chiquilla llegó en compañía de su pololo hasta el aeropuerto con la billetera de su mamá, lo que fue grabado en todo momento por La Fiera para sus redes sociales.

«Gracias chiquillos, son los mejores ¡Los quiero!» lanzó Pamela, mientras que Trini levantaba la mano haciendo un gesto de descontento. «Está enojada» aseguró la animadora.

Finalmente Díaz le dejó un mensaje a sus seguidores: «People, no saben lo que me pasó. Iba a viajar sin documentos ¿Seré huevona? Pero bueno, ya me los trajeron».

La llegada de Pamela a TVN

Tal como te lo habíamos mencionado, Pamela llegó como animadora a TVN para hacerse cargo de un nuevo programa de viajes que está totalmente adaptado a su estilo. Por lo mismo que apareció en el ‘Buenos Días a Todos’ para hablar de su rol.

«Soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace mucho tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este programa lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré» es parte de lo que señaló La Fiera.