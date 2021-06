Pamela Díaz sin filtro en su llegada a TVN: «Nunca me pescaron de este canal» Tras llegar a presentar su nuevo programa en el 'Buenos días a todos', Pamela Díaz no se guardó nada sobre su experiencia en TVN.

Durante la jornada de este viernes se confirmó que Pamela Díaz llega a TVN con su propio programa, el cual se tratará de viajes alrededor de nuestro país, para mostrar lugares a veces desconocidas, junto con entrevistas y conversaciones.

En conversación con el canal público, la Fiera aseguró que: «Soy fanática de los programas de viajes. Siempre me han gustado y hace mucho tiempo que tengo la motivación de hacer uno. Este programa lo busqué mucho y siento que fue con tantas ganas que lo encontré».

Pero la cosa no se queda allí, pues esta mañana Pamela estuvo de visita en el ‘Buenos días a todos’, donde recordó su primera visita al espacio cuando se había convertido en mamita por primera vez.

«La primera vez que estuve en TVN fue en el matinal, cuando estaba Jorge Hevia. Yo recién había parido a la Trini (su hija). No es necesario que muestren porque no me veía muy bonita, pero ahí fue la primera vez que vine» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea y en su estilo sin pelos en la lengua Pamela lanzó: «Ahí fue (la primera vez que estuvo en TVN) y nunca me pescaron de este canal, nunca me llamaron».

De todas formas aseguró que «nunca me habían llamado, pero creo que una de las cosas más lindas que he hecho en televisión es ‘baile en el hielo’ (Estrellas en el hielo)».

Pamela no deja ‘Me Late’

Por otro lado Pamela aseguró que su nuevo programa «me tiene muy motivada, es la primera vez que voy a trabajar sola. Estoy muy agradecida de Me Late, que obviamente hicimos esta fusión de poder trabajar acá».

«Cuando pasa el estallido yo dije ‘quiero hacer algo entretenido, que me guste, que me salga simple’ y funcionó todo, así que estoy muy contenta» cerró la animadora.