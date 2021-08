Mon Laferte se confiesa sobre su embarazo: «Autoestima por el suelo» Tras confirmar su embarazo, Mon Laferte confesó que no se ha sentido del todo bien emocionalmente y que ha tenido unos bajones de ánimo.

Fue hace una semana que Mon Laferte dejó sin palabras a sus seguidores luego de que diera a conocer a través de un video en su cuenta de Instagram que estaba embarazada por primera vez, tras intentar por casi un año.

«Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos» comenzó señalando ya entre lágrimas la cantante nacional.

Siguiendo por esta línea, Mon Laferte agregó que «ha sido difícil en medio de la pandemia (…) estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Se supone que no puedo contarlo antes de los tres meses pero es que ya no puedo ocultarlo más».

Obviamente que sus fanáticos quedaron vueltos locos y de inmediato comenzaron a enviarle cientos de mensajes deseándole lo mejor a ella y a su bebé, además de esperar que no tenga ningún problema con su embarazo, el cual no ha sido tan fácil.

El cariñoso mensaje a Mon Laferte

Es en este contexto que recientemente Mon hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores donde contestó a todas sus dudas. Aquí fue que apareció una de sus fanáticas, quien le quiso dedicar unas bellas palabras sobre esta dulce espera.

«No es pregunta es comentario. Eres linda, pero embarazada lo eres terriblemente más hermosa. Felicidades» le escribió a través de Instagram, por lo que la chiquilla rápidamente le contestó agradeciendo sus tiernas palabras.

«Gracias! Tengo el autoestima por el suelo jajaja, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas» fue la honesta respuesta que se mandó Mon Laferte.

Hay que recordar que la artista nacional está esperando a su primer hijo/a junto a su pareja Joel Orta, quien además es el jefe de producción de los shows en vivo que hace la artista y con quien hace solo un tiempo confirmó que estaba en una relación.