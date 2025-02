La desgarradora respuesta de Mon Laferte respecto a las críticas por su exposición: «Fui violada a los 7 años»

Mon Laferte respondió crudamente los cuestionamientos sobre la reciente polémica que ha generado su exposición «TE AMO. Mon Laferte Visual«, la cual se ubica en el Parque Cultural de Valparaíso.

La presentación de la artista, la criticaron duramente. A través de una carta abierta, la cual firmaron 500 artistas visuales, quienes criticaron el foco principal que le dio la cantante, y criticando que otras muestras las desplazarán de la programación.

También aseguran que los plazos de exhibición los modificaron, por lo que afectó a otras presentaciones, las cuales ya se habían planeado.

La fuerte respuesta de Mon Laferte

Respecto a las críticas recibidas, la cantante dio una dura respuesta, defendiéndose contra los mensajes de este conjunto de artistas.

«¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso ¿Se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta», comentó la cantante.

Además de revelar duros detalles sobre su infancia, «Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico. Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata».

Emotiva reflexión de la cantante

Luego de contar más detalles de su vida, agregó «Entonces pienso, yo jamás podría haberme formado en ese cola imaginaria porque antes de mí estaban los académicos, los que sí saben pintar ¿y saben? yo les encuentro razón de todo lo que dicen de mí, yo a veces dudo y dudo de todo lo que hago, a veces pienso que todo mi arte es una mierda, y no solo dudo como artista, dudo de mí también como mamá, dudo de todo porque siempre me dijeron que no valía y yo me la creí. Pero avanzo igual, porque lo único que sé hacer es trabajar y amar, amar el arte como lo único que me ha salvado la vida. Y ese miedo que me dice que no soy suficiente, ese casi siempre viene empujado por el ego, y ese a mí no me la va ganar», recalcó la artista.

Luego de subir su publicación, recibió múltiples apoyos de sus seguidores, quienes valoraron su arte. «Eres lo mejor que le ha pasado a Chile«, «La mina no se cree artista, la mina es ARTISTA», decían alguno de los comentarios.