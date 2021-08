Carnet al suelo: Te contamos el presente de la Tía Carol de ‘Mundomágico’ A 20 años del fin del mítico programa 'Encontrémonos en Mundomágico', la Tía Carol se confesó sobre su salida del espacio y su presente.

No cabe duda que muchos van a volver a su más tierna infancia al leer las palabras ‘Encontrémonos en Mundomágico’, un programa que se hacía directamente desde el extinto parque de diversiones para niños y que se emitió desde 1997 hasta 2001 en UCV-TV y luego en La Red.

Este programa infantil quedó en el imaginario colectivo de los niños de los ’90 tenía cierto parecido con ‘Cachureos’, pero a diferencia del otro espacio es recordado gracias a las tías que se encargaban de animar, además de los corpóreos perro Maxi, el Oso Willy y Leoncio que se lucían en la TV.

Y ya pasados 20 años desde el fin de ‘Encontrémonos en Mundomágico’, es que en Página 7 conversaron con Carol Kresse, más conocida como ‘MagiCarol’ o ‘Tía Carol’ sobre su paso por el espacio, además de su presente.

Para comenzar, señaló que actualmente «tengo un grupo tributo a Mocedades donde cantamos villancicos en navidad, armamos la banda con un grupo de amigos de hace años y hoy estamos yendo a mil cosas, por lo general a cumpleaños de adultos o aniversarios de matrimonios».

Junto con esto comentó que tiene un emprendimiento: «Partí con mi sobrina y mi mamá en marzo, estamos felices porque nos ha ido muy bien Es algo muy diferente, vendemos sombreros, los cuales pintamos y colocamos un poco de arte, los repartimos a todo Chile. Lo importante es buscar algo que a uno le guste, por ejemplo soy diseñadora gráfica, entonces esto de poder pintar y arreglar los sombreros es lo que me encanta».

Su salida de ‘Mundomágico’

Por otro lado Carol Kresse se refirió a su decisión de salir del programa. «Me quise ir por términos de contrato que no logramos acuerdo, llegó un momento de un agotamiento total, trabajábamos de lunes a viernes grabando el programa, mientras que el sábado y domingo estábamos en el parque, entonces no tenía vida más que Mundomágico».

«La gente me iba a ver a mí y no podía faltar. Me pasó la cuenta en términos emocionales y físicos, porque el cansancio era mucho y me perdía cosas familiares» agregó.

Para cerrar, Carol habló sobre sus recuerdos de ‘Mundomágico’: «Lo que guardo es puro cariño de una época que fue diferente, hoy es todo tan rápido y tecnológico. Era otro ritmo, una llegada diferente, y los niños tenían que esperar en el horario cuando salíamos. Agradezco que hasta hoy la gente se acuerde de mí, imagínate 20 años desde que terminó el programa. Los niños de esa época que ahora son padres me dicen ‘por qué no hay un espacio así, qué pena».