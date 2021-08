¡Felicidades! Mon Laferte anunció que está embarazada Por medio de un corto video en redes sociales, Mon Laferte le dio a conocer a todos sus seguidores que está embarazada de su pareja.

No cabe duda que Mon Laferte siempre está sorprendiendo a sus más de 3 millones seguidores en redes sociales con publicaciones de todo tipo. Pero ahora dejó con la boca abierta a sus fanáticos luego de anunciar que está embarazada de tres meses.

A través de un corto video que subió en su cuenta de Instagram, la cantante nacional contó entre lágrimas que se encuentra esperando a su primer hijo en compañía de su pareja, a quien recién presentó el 14 de febrero con una adorable publicación.

Hay que mencionar que durante la noche de ese lunes, Mon Laferte había empezado a dar pistas de la gran noticia que le tenía que dar a sus fanáticos; Pues a través de Twitter publicó un misterioso mensaje, que de inmediato alzó las alarmas sobre lo que se trataría.

Finalmente hace solo unos minutos, la intérprete de ‘Tu falta de querer’ contó la firme y reveló lo que ninguno de sus seguidores se esperaba. «Siento que no puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes».

Mon Laferte embarazada

En este contexto Mon Laferte comenzó relatando que «Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos».

Siguiendo por esta línea, la intérprete señaló que «ha sido difícil en medio de la pandemia (…) estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Se supone que no puedo contarlo antes de los tres meses pero es que ya no puedo ocultarlo más».

«Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho y tengo que estar en reposo absoluto» advirtió Mon Laferte, quien está a menos de un mes de comenzar con su nueva gira post pandemia por Estados Unidos.

«Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil. Ser mujer, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan» aseguró.