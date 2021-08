Cecilia Bolocco confesó que su retoño fue nuevamente hospitalizado Aunque no dio muchos detalles, Cecilia Bolocco confesó en una transmisión de Instagram que estaba muy preocupada por su retoño Máximo.

Como te hemos contado, en el último tiempo Cecilia Bolocco se ha ganado todo el cariño del público gracias a sus transmisiones en vivo por Instagram. Ya que a través de estos espacios se ha mostrado mucho más cercana e incluso se ha mandado unos cuantos chascarros.

Aunque usualmente habla sobre temas de belleza y moda, la animadora también se da tiempo para referirse a su vida personal, en especial los momentos que vive con su retoño Máximo, quien además es el que la ayuda con el tema más tecnológico de los en vivo en la red social.

Y fue en este contexto que Cecilia dio a conocer una situación relacionada con el adolescente, la que había mantenido en secreto y que recién contó ahora. «El jueves pasado Máximo estaba hospitalizado y yo hice el live igual. Estaba preocupada, había estado todo el día con él».

Siguiendo por esta línea, la ex Miss Universo agregó que «probablemente habría sido mejor estar con él que hacer el live, pero uno también tiene que continuar con sus compromisos, pero por sobre todo buscar instancias que le hacen bien, y a mí me hacen bien estos encuentros. Me entretengo con ustedes».

De todas formas, Cecilia no quiso ahondar más en el tema que llevó a su retoño nuevamente al hospital. Hay que recordar que en 2018 a Máximo le detectaron un tumor cerebral, el cual lo tuvo bastante complicado y por lo que debió viajar a Estados Unidos para tratarse.

La reflexión de Cecilia Bolocco

Pero la comunicadora no solo conversó sobre su hijo en el en vivo, sino que también se dio tiempo para dar una sentida reflexión con sus seguidores sobre la pandemia, asegurando que entendía lo difícil que había sido para muchos este tiempo.

«Yo ya venía con una cuarentena previa, un año con mi niño. Con su tema de su salud y que estuvo internado en Estados Unidos con su tratamiento bien complejo» señaló Cecilia, agregando que desde ahí sus medidas sanitarias han sido extremas.

«Era mi hábito, por eso cuando comenzamos a eso acá en Chile, no me costó (…) me acomodé muy bien» afirmó, comentando que «uno no puede abandonarse, no puede dejarse estar».