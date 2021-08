Gala Caldirola terminó llorando tras error en ‘El Discípulo del Chef’ En el último capítulo de 'El Discípulo del Chef', Gala Caldirola tuvo un fallo en medio de la preparación y terminó rompiendo en llanto.

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘El Discípulo del Chef’, donde los equipos azul y verde debieron competir nuevamente para evitar convertirse en los perdedores y sufrir una nueva eliminación. Por lo mismo que Gala Caldirola vivió un tenso momento en la competencia.

Resulta que por un largo tiempo, la española pensó que su equipo se convertiría en el perdedor, ya que cometió un error al preparar unos alfajores con queso roquefort, lo que hizo que estuvieran aún más cerca que tener que eliminar a uno de los suyos.

«No quedó como tenía que quedar» comenzó señalando Gala sobre la masa de los alfajores. Junto con lo que agregó en la entrevista: «Siento que es mi fuerte y que no me salga bien, me frustra, porque quiero que salga perfecto».

Es por lo mismo que la ex chica reality no logró aguantar las lágrimas cuando llegó el momento de evaluar el plato que preparó. «Estoy frustrada, porque me encanta la repostería y jamás se me había quemado un queque, nada. Podría haberlo hecho mejor».

De todas formas el plato de Gala logró superar al preparado por Felipe Izquierdo y Constanza Ríos, ya que la idea le gustó a Sergi Arola. «Está perfectamente equilibrado. Es una propuesta muy interesante» señaló el capitán del equipo rojo.

La emoción de Gala tras salvarse

Tras esto, la chiquilla se veía mucho más tranquila, pero de todas formas no pudo evitar derramar unas lágrimas. «Estaba tensa. Sentí que por mi culpa podíamos irnos a eliminación» comentó en el programa de CHV.

«Me sentía muy responsable, porque algunas cosas no quedaron como tenían que quedar y me dio rabia. No me quería sentir responsable de que nos fuéramos a eliminación» comentó Gala Caldirola para cerrar su fallido plato en ‘El Discípulo del Chef’.