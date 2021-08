Aseguran que pillaron a doctor Cristián Arriagada con «cinco clones» de Daniela Nicolás En un nuevo rumor aseguran que vieron al viudo de Javiera Suárez en un pub, acompañado de cinco chiquillas muy parecidas a Daniela Nicolás.

Como te hemos contado, en los últimos días Cristián Arriagada se ha visto en medio de la polémica, esto luego de que se filtrara que mantuvo una relación con Daniela Nicolás. Pero la cosa siguió cuando el doctor negó el rumor, para a los pocos días pedir perdón y confirmar que efectivamente salieron por un tiempo.

Esta noticia fue revelada por ‘Que te lo digo’, programa de Instagram a cargo de Sergio Rojas y Hugo Valencia, quienes ahora contaron otro cahuín, el cual incluso los incluye a ellos, ya que se lo toparon cara a cara mientras estaban carreteando.

La cosa partió cuando los periodistas contaron que estaban carreteando con Claudia Hidalgo, Andrés Caniulef y Antonella Ríos en el bar El Toro de Vitacura y que tuvieron harta suerte, ya que les llegó una champaña de regalo «carísima, que ni siquiera aparecía en la carta» y que obviamente se la tomaron.

Pero todo se puso bueno, luego de que Hugo Valencia asegurara que tras unos traguitos fue al baño y se encontró cara a cara con el doctor Cristián Arriagada, a quien señalaron como «el hombre del momento, del que todos hablan…, sobre todo nosotros».

«Él me pega una mirada no muy contento, porque acá en el Que te lo digo, Sergio Rojas contó en exclusivo que había salido con Daniela Nicolás y que la negó» afirmó el periodista de farándula u agregó: «Hay dos personas con las que no nos queríamos encontrar: Fran García-Huidobro y Cristián Arriagada y nos encontramos con el doctor, miércale».

Las chiquillas que acompañaban a Arriagada

Siguiendo por esta línea, fue el turno de Sergio Rojas para aportar con un dato: «Daniela Nicolás está muy molesta frente a la negativa de Arriagada. Entiendo que no han vuelto a hablar, entiendo que ella no quiere saber nada de Arriagada porque considera que fue una ‘mariconada’, esa es la palabra que ella habría comentado con su círculo cercano frente a la negación que hizo este sujeto».

Aunque de todas formas la historia sigue, ya que según Valencia, el doctor no andaba para nada solo, sino que lo acompañaban cinco amigas. «El Doctor estaba muy metido en su celular, no vi nada romántico con ninguna, pero él ahí, bendito seas entre todas las mujeres. Bendito seas, pastor Arriagada, le dije yo».

«Él estaba como un gallo frente a todas estas gallinas cluecas» afirmó Rojas, quien no se quedó callado y aprovechó de lanzarse con todo en contra del médico.

«Se jura el hoyo del queque, se creía que estaba dando una charla como en Cambridge frente a todo el estudiantado. A todo esto hay que decir que todas ellas eran puras Danielas Nicolás, eran como unos clones, cinco clones» aseguró.