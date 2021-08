¡Cumplió! Pato Torres se reunió con pareja embarazada de ‘El Festival de la Corazón’ Luego de recibir el llamado de una pareja que espera a su primer hijo en 'El Festival de la Corazón', Pato Torres se comprometió a ayudarlos.

Hace unos días Pato Torres recibió un especial llamado en ‘El Festival de la Corazón’, pues un chiquillo de 26 añitos llamó para comunicarse con su pareja y pedirle perdón luego de que tuvieran una fea pelea en el hora del desayuno.

Resulta que Ignacio le estaba preparando el desayuno a su amorcito, pero esta andaba media mañosa así que no se lo quería comer, por lo mismo que nuestro amigo preparó otro que tampoco le gustó. Momento en el que se indignó así que tiró todas las cosas al suelo, rompiendo una taza que incluso le cortó la pierna.

Por lo mismo que el chiquillo quería hablar con su novia, para pedirle disculpas por el arrebato y asegurarle que nunca más va a perder el control de esa forma y que tenga la seguridad que de ninguna forma le haría daño.

Aunque costó, igual nos pudimos comunicar en ‘El Festival de la Corazón’ con María José, por lo que Ignacio no dudó en pedirle perdón, además de decir que siempre iba a estar ahí para protegerla, pase lo que pase.

El complejo embarazo de la pareja

Previo a lograr el llamado con su polola, nuestro amigo comentó que estaban esperando a su primer hijo, por lo que altiro decidió tirar anillo. Pero pese a todo, este embarazo no ha sido fácil, ya que a la chiquilla le detectaron diabetes gestacional, por lo que está mucho más restringida en las comidas y obviamente que le cambia el humor.

Tras esto, María José relató que efectivamente había estado más sensible de lo normal, ya que a lo largo de su embarazo, Ignacio no ha podido entrar con ella a ninguna de las ecografías, esto debido a que por la pandemia, en el servicio público no dejan entrar a más de una persona.

Fue en este momento que Patito se pasó y anunció que él se iba a poner con las luquitas necesarias para una ecografía privada y así el chiquillo pueda conocer a su bebé antes del nacimiento.

Y obviamente que nuestro locutor cumplió, ya que este martes Ignacio y María José llegaron desde Peñaflor hasta las dependencias de Radio Corazón, donde Pato hizo el pago de la ecografía y así los tortolitos puedan entrar juntos a ver a su guagua por primera vez.