Alcalde Vodanovic y el regreso a clases: «2 mil 500 pesos per capita para infraestructura no es suficiente» En una reciente entrevista, el alcalde Tomás Vodanovic se refirió al regreso a clases en pandemia y cómo se ha realizado en Maipú.

Durante esta semana, más de 10 mil establecimientos educacionales volverán a las clases presenciales. Contexto en el que el ministro Raúl Figueroa entregó una proyección sobre la reapertura de colegios en una jornada marcada por el regreso en comunas como La Reina, Independencia y Maipú.

Es por lo mismo que en Radio Futuro conversaron con el alcalde Tomás Vodanovic, quien se refirió a cómo ha sido este retorno en medio de los problemas económicos que se encuentra la municipalidad.

«Fue un día bien bonito para los niños y niñas. Nos propusimos como meta el retorno a clases. Se dio a través de un proceso participativo que organizó el municipio donde participó toda la comunidad y ayer tuvimos el primer paso» comenzó señalando el alcalde.

Siguiendo por esta línea, Vodanovic agregó que: «En Maipú tenemos 26 establecimientos público y esperamos que todos vayan retornando a clases. La mayoría de nuestros establecimientos hoy no están en la condición adecuada para un retorno seguro y no ha habido ingresos desde el nivel central para eso. Son 26 escuelas municipales más 26 jardines infantiles. No contamos con los recursos y no se nos van a transferir tampoco para el retorno seguro, por eso es que lo vamos a hacer paulatinamente. Si podemos dar un paso, démoslo. Esa es nuestra conclusión. Pero si esperamos que las condiciones sean perfectas, nos podemos demorar 3 años».

La subvención para los colegios y el retorno a clases

Por otro lado, el edil afirmó: «La subvención es de 2 mil 500 por cada estudiante, así que es complejo. Los cabros están todos arropados, ventilamos la sala cada 40 minutos. Eso hace que las mañanas sean heladas. Pero los chiquillos llegan con todos sus sueños, con sus sonrisas. La comunidad quiere volver, pero 2 mil 500 pesos per capita para infraestructura no es suficiente, además, de los fondos de apoyo a la educación pública que a veces llegan tarde».

«Para algunas escuelas que están en buenas condiciones puede ser suficiente, pero para muchas otras 2 mil 500 pesos no soluciona los problemas que tienen y va a requerir de una inversión y un esfuerzo adicional. El ministro ha equivocado tajantemente su estrategia» señaló Tomás Vodanovic.

Junto con comentar que: «En Chile no corren los tiempos para imponer políticas públicas sin coordinarlas con las comunidades. La obstinación de imponer su postura sin consultarla hace que las cosas estén como están ahora. Si se hubiera conversado, quizá el retorno a clases podría haber sido mucho antes».

Además Vodanovic señaló: «Fui profe en una escuela en La Pincoya y ha habido reformas, pero no hemos dado el trato que merece nuestra educación pública y espero que la desmunicipalización ayude a la educación pública a darle el valor que requiere en la sociedad. Porque esto no puede depender del barrio del padre o donde nace el estudiante».