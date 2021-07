Kathy Orellana dio a conocer que se contagió de Covid-19 A través de sus redes sociales, Kathy Orellana confesó que se contagió de Coronavirus y como lo pasó alejada de su retoño estos días.

Pese a que en estos últimos días se ha notado una gran baja en los contagios de Covid-19, siendo hoy la jornada con menos casos desde noviembre, esto no significa que la pandemia haya terminado. Muy bien lo sabe Kathy Orellana, quien hace poco tuvo en virus.

Es más, la ex chica ‘Rojo’ se refirió a este caso en conversación con el portal de farándula Fotech, donde afirmó que afortunadamente no le llegó tan fuerte y que ahora ya se siente mucho mejor.

«Gracias a Dios todo bien, sólo que tuve que estar sin mi hijo y no realizar envíos de mi détox para bajar de peso. Fue un resfriado, un poco más fuerte, claro. Pero ya pasó» comenzó señalando Kathy.

Tuvo que alejarse de su retoño

Siguiendo por esta línea, la ‘morenaza de Rancagua’ agregó que «Mi hijo se quedó con mi mamá, la que siempre me lo cuida. Yo ese día temprano tuve contacto (del cual se enteró posteriormente) estrecho con una persona, la cual me avisó un par de horas después de estar contagiada».

Junto con esto, Kathy afirmó: «De inmediato llamé a mi mamá para que se quedara con Facundo (su hijo), fue atroz. Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, sólo por videollamada por 11 días. Sentí un resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré gracias a Dios».

Se debe recordar que desde hace tiempo que la chiquilla está alejada de la televisión, solo haciendo apariciones esporádicas en algunos programas de concursos o de entrevistas, esto tras su paso por la nueva versión del programa ‘Rojo’.

Es más ahora Kathy se dedica por completo a sus redes sociales, especialmente a Instagram donde se luce como influencer, además de vender los productos detox que asegura le ayudaron la baja de peso.