Esperado beso de ‘Edificio Corona’ dejó la grande en redes sociales Un esperado encuentro romántico por fin se hizo realidad en la novela de Mega, 'Edificio Corona', lo que causó furor en redes sociales.

El capítulo de ayer de ‘Edificio Corona’ cumplió todas las expectativas de los fanáticos de la novela. Y es que dos de las personajes más queridas por fin tuvieron un romántico encuentro que dejó encantados a los televidentes.

Se trata de Rubí y Macarena, quienes finalmente tuvieron un beso que dejó la grande en el mundo online y fue rápidamente compartido por todos los seguidores de la producción.

Fue tanto el éxito que tuvo la escena, que la palabra «Rubirena» fue de los temas más hablados de Twitter. Combinando así los nombres de los personajes interpretados Vivianne Dietz y Hitzka Nudelman.

Según la información que recoge Radio ADN, todo comenzó cuando Rubí se declaró a Maca, a pesar de que esta última está en una relación con Jacinta.

«Yo pienso caleta en ti Maca… que aunque tú encuentres siútica la palabra hermosa, tú de verdad erí la persona más hermosa que yo he conocido en mi vida. Tu no erí linda ni bonita, tu erí hermosa. Cuando estoy cerca tuyo, tú a mí… Maca, parece que tú a mí me gustái», confesó la chiquilla.

El esperado beso de «Rubinera» en Edificio Corona

Frente a la revelación, Macarena intentó escapar de la situación diciendo que su polola la estaba esperando. Sin embargo, Rubí no dejó que ella se fuera. «Bueno que espere, yo te acabo de decir algo súper importante, súper íntimo. Tú no te puedes ir corriendo», le peleó.

A lo que para encanto de los fanáticos, Maca respondió lo siguiente: «¿Querí saber por qué me voy así? Porque yo estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir, y tú vienes y me dices todas estas cosas y a mí se me derrite el corazón. Porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo». Dando por fin, paso al esperado beso entre ambas.

Gesto que causó furor en redes sociales y consiguió cientos de reacciones.