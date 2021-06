Yasna Provoste tras anuncios de la Cuenta Pública: «no entienden las necesidades de las familias» En conversación con Radio Futuro, Yasna Provoste analizó los anuncios que realizó el presidente Piñera durante la Cuenta Pública 2021.

Durante la tarde de ayer, se llevó a cabo en nuestro país la Cuenta Pública 2021. Luego de varios anuncios por parte del presidente Piñera, como la urgencia del proyecto del matrimonio igualitario, salud y educación, fueron varias las reacciones desde el sector político. Es dentro de este msimo contexto, que Yasna Provoste conversó con Radio Futuro para analizar el discurso del mandatario.

A comienzos de la entrevista, la presidenta del Senado partió comentado lo siguiente: «Yo lo que creo que cuando uno trata de buscar aspectos positivos. Uno dice valoramos que haya pedido perdón por las familias, pero que junto con eso debió haber estado acompañado de un cambio de actitud, algún anuncio y eso no ocurrió. El Presidente intentó tratar de decir que había actuado con oportunidad ante una crisis sanitaria, económica, social, sin embargo la crisis sigue estando ahí».

«Respecto del Matrimonio Igualitario, el anuncio es una buena noticia, es necesaria a la luz que su coalición ya voto en contra. Y esperamos que en la votación en particular cambie, en virtud de lo que ha señalado el propio Presidente. Afortunadamente esta conversación, este anuncio del gobierno nos encontró con una discusión que entró en el gobierno de Michelle Bachellet. Ya se votó en la sala en general, es decir la democracia cristiana y ahí están los votos de la senadora Carolina Goic, Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, y eso cierra cualquier espacio a la duda», señaló también Yasna Provoste, en relación a uno de los anuncios más comentados de la Cuenta Pública.

Yasna Provoste por las ayudas sociales del Gobierno

Sin embargo, una de las críticas más duras de la presidenta del Senado llegó cuando fue consultada sobre los dichos de Piñera y las ayudas sociales.

«Nosotros teníamos una legítima expectativa de poder escuchar un anuncio que mejorara las ayudas sociales (…) el día lunes de esta semana la comisión de la cámara de desarrollo social suspendió la sesión ese día porque el propio gobierno lo pidió ya que iban a mejorar la propuesta, la cámara tuvo la disposición para reagendar el martes, pero no llegó ninguna indicación. Entonces la decepción era el máximo porque no hubo anuncio en esa línea. Creo que eso da cuenta de la seguidilla de improvisaciones, de falta de comunicación al interior del gobierno. Finalmente no entienden las preocupaciones que tienen las familias hoy en día», se descargó Provoste.

«Uno puede valorar que el presidente haya pedido perdón. Pero si eso no va acompañado de un cambio de actitud, son palabras vacías«, señaló también.

Si quieres escuchar la entrevista completa de Radio Futuro, te la dejamos a continuación: