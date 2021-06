‘De tú a tú’: José Miguel Viñuela confesó que pensó en quitarse la vida luego de millonaria estafa de Chang En conversación con Martín Cárcamo, José Miguel Viñuela comentó uno de los momentos más difíciles de su vida, tras ser parte de una estada.

Durante la noche de ayer, José Miguel Viñuela fue el invitado de honor en ‘De tú a tú’. Y en conversación con Martín Cárcamo, el animador habló sobre uno de los periodos más oscuros de su vida.

Y es que en el año 2016, el rostro de Mega fue parte de una estafa millonaria realizada por Alberto Chang. Situación que lo dejó sin los ahorros de su vida y que lo llevó a cuestionar su propia vida.

Según la información que recoge Página 7, la sincera confesión del animador partió cuando José Miguel Viñuela explicó cómo llegó a encontrarse con el estafador. Esto, luego de quedarse sin contrato para algún programa de televisión y que nadie lo llamara. «Aposté al interés. Era un interés mejor que el que da el Banco, pero tampoco era una locura», comenzó su relato.

«Perdí la liquidez de años de trabajo. Ahí comí caca. Tenía a Diego de dos meses. Para no estresar a Constanza, me levantaba temprano diciendo que tenía una reunión de pega, y salía a caminar cerca del departamento donde vivíamos, a llorar. Lloraba, lloraba. Trataba de llorar y después volvía a la casa, porque no quería que me vieran pal gato», reveló también el animador.

La dura confesión de Jośe Miguel Viñuela

Sin embargo, uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando el ex conductor de ‘Mekano’ le confesó a Martín Cárcamo que pensó en quitarse la vida.

«Pensé dos cosas súper heavy. Uno, si no hubiera tenido hijos probablemente no estaría sentado conversando. No estaría. Me cuestioné la vida. No soy capaz de levantarme y trabajar 20 años más para esto. Capaz que me hubiera pegado un tiro», señaló José Miguel Viñuela al ‘rubio natural’.

La segunda revelación del rostro de Mega, fue que si hubiera tenido a Chang «en frente y la posibilidad de haberle cualquier cosa, se lo hubiera hecho, siendo bien honesto».

Sin embargo, más tarde explicó que gracias al apoyo de su familia pudo seguir adelante. «Tenía a mi hijo y hoy tengo tres más. Y tengo algo que ese hueón no va a tener en su vida: amor’.

Además, continuó explicando que fue a raíz de Javiera Suárez y la noticia de su enfermedad, que tuvo una nueva perspectiva en la vida.

«Ese fue el día en que dimensioné la importancia que tiene la plata en la vida. Te juro que ese día me vino una fuerza por dentro que no había tenido. Yo me quería morir, salía de la casa y me quería morir todo el día. Y cuando me contaron que Javiera tenía cáncer, fue como una fuerza que me dijo: ‘hueón, ¿te querí morir por plata? Tení dos manos, dos piernas, tienes una familia, estás sano. Puedes volver a trabajar en cualquier cosa», expresó Viñuela.