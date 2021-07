Daniela Vega se confiesa: «Me asusta la gente que ve en blanco y negro» En una nueva entrevista para Los40, Daniela Vega se confesó sobre distintos temas, incluidos sus nuevos proyectos laborales.

Este miércoles Daniela Vega se convirtió en la última invitada de ‘Conversaciones de Divas’, el espacio de nuestra radio hermana Los40, que durante este mes del Orgullo LGBTQ+ celebró la diversidad con una serie de activistas a lo largo Latinoamérica.

Durante su conversación con la cantante Javiera Mena, la destacada actriz nacional habló sobre distintos temas, incluyendo sus próximos proyectos laborales, además de su rol como figura al interior de la comunidad LGBTQ+.

«La diversidad es lo que gobierna la biografía humana. Entender que los colores están para llevarlos con nosotros mismos, me calma, me tranquiliza. Me asusta la gente que ve en blanco y negro» comenzó señalando Daniela.

Siguiendo por esta línea agregó: «Afortunadamente nosotros vemos, sentimos, amamos y componemos en colores y esa es la invitación que le hago a quienes nos están escuchando: gobiernen sus colores y conviertan su piel en un lienzo blanco cuya posibilidades sean infinitas».

«Invito a la gente que escucha esto que a ver que nuestra mayor riqueza humana es la diversidad. El serlos nos permite identificarnos y además es muy bonito poder reconocernos como una persona única, porque lo somos» agregó la protagonista de ‘Una Mujer Fantástica’.

Los próximos proyectos de Daniela Vega

Por otro lado, Daniela se refirió a sus próximos proyectos, como su participación en la serie de Netflix ‘Érase una vez…pero ya no’, donde compartirá escena con Sebastián Yatra. Además de la cinta italiana ‘Futura’ que se estrenó recientemente.

«Tuve que aprender italiano especialmente para la película», confesó sobre su participación en esta película dirigida por el cineasta italiano Lamberto Sanfelice («Cloro») y que retrata la vida de Louis, un músico que abandonó su pasión por problemas económicos y que logra subsistir trabajando como taxista nocturno.

El rol de Daniela es el de una chilena que vive en Milán y que se desempeña cantando ópera en bares, pero que por debajo tiene un ingreso adicional vendiendo droga.