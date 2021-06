Begoña Basauri preocupa a sus seguidores por lucir «demasiado flaca» Luego de publicar una postal en la que aparece con una peluca, Begoña Basauri se llenó de críticas por su físico actual.

Hace algunos días la propia Begoña Basauri confirmó que será parte de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Chile’, por lo que debió viajar hasta Colombia para comenzar con las grabaciones del popular programa de cocina de Canal 13.

Y es desde ahí que la actriz se ha dedicado ha compartir distintos registros de su tiempo en el país cafetero. Pero una de las recientes postales que publicó le trajo una serie de comentarios por parte de sus seguidores, muchos de los cuales se vieron preocupados de su estado.

Resulta que la fotito Begoña aparece luciendo un ajustado peto de cuero negro con una falda a juego, además de una peluca oscura. «Magníficamente colosal, extravagante y animal» escribió para hacer referencia a una canción de Nathy Peluso.

Pese a que la idea de la intérprete nacional era lucir la peluca que era muy distinta a su clásico cabello rojo, la mayoría de los comentarios de su público se enfocaron en el hecho de que lucía muy delgada. Es más a algunos no les gustó esta imagen, señalando que incluso no se veía sana.

«Muy delgada estas»; «estás muy flaquita»; «Mujer tan hermosa que eres pero estás muy flaquita demasiado diría yo»; «Faltan una buenas cazuelas a la chilena»; «Estás muy delgada no se nota en otras fotos pareces otra persona» y «Mija. La invito a una cazuela» le escribieron a Begoña.

Begoña no lo está pasando muy bien en Colombia

A raíz de la delgadez que señalaron sus seguidores, algunos comenzaron a especular con se trataría con la estadía de la actriz en Colombia, pues ella misma señaló que no estaría de lo más feliz.

Esto luego de que Begoña afirmara que el país «me está haciendo daño, porque bueno, no estoy durmiendo, me hice un café. No sé, voy a ir al gimnasio. No sé qué más hacer, porque falta mucho para que mi equipo de trabaje de despierte. Aparte, ¿qué hace uno? No puedo salir a caminar, porque está de noche todavía».