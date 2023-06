«No es la guagua muerta, se llama Mia»: Begoña Basauri hace molesto descargo por caso de bebé fallecida esperando cama en hospital

En las últimas horas una noticia impactó a nuestro país, luego de que una bebé de tan solo dos meses perdiera la vida en San Antonio, luego de estar horas esperando para recibir atención médica a causa de un grave caso de neumonía causado por el virus sincicial.

Obviamente que las reacciones no se hicieron esperar, por parte de políticos y otras autoridades, que no dudaron en lanzar acusaciones sobre quiénes serían los responsables de este lamentable acontecimiento. Pero Begoña Basauri no se mostró para nada contenta con la forma en lo utilizaron.

Hay que mencionar que las autoridades de salud indicaron que «La red de salud se encontraba saturada sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua», pues quedaba «solo una cama disponible en el Hospital Regional de Arica».

Junto con esto, la ministra Ximena Aguilera afirmó que se hicieron todas las gestiones para el traslado de la menor, quien falleció antes de comentar con el viaje. «Lamentablemente el caso de esta niña era muy grave y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado era difícil que hubiera sobrevivido».

El fuerte descargo de Begoña Basauri

A raíz de esta situación, Begoña Basauri no dudó en compartir a través de sus historias un potente mensaje en el que le dedica unas palabras a todos los que han hablado del caso de la pequeña en las últimas horas.

«A los honorables senadores, alcaldes, diputados y mundo político en general, que se pasean por los matinales. La pequeña de 2 meses que murió por no tener acceso oportuno a tratamiento, no es el caso que les permite hacer política e instalar su discurso, no es ‘la guagua muerta’, se llama Mia y no es el eslogan de tu próxima campaña», comenzó señalando la actriz.

Siguiendo por esta línea, la actriz, que se convirtió en mamá hace tan solo unos meses, agregó: «Un poquito de pudor por favor. Respeto por el dolor de esa familia».