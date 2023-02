«Absolutamente maravillada»: Begoña Basauri da el primer vistazo al rostro de su hija

A principios de febrero te contamos que Begoña Basauri se convirtió en mamita por primera vez, con la llegada de su retoña Rosa. Desde ese momento que la actriz ha estado más que chocha compartiendo todo tipo de registros sobre estos primeros días de maternidad.

Pero como ocurre con muchas figuras del espectáculo, la panelista de ‘Juego Textual’, prefiere mantener lo más posible a la pequeña en el anonimato, con las postales en las que aparece junto a ella en poses con las que puede ocultar su rostro.

Aunque en la más reciente publicación de Begoña Basauri, finalmente sus fanáticos lograron tener un pequeño vistazo a la carita de la bebé, pues en el registro se le puede ver de frente, pero de todas formas decidió difuminar su rostro antes de compartirlo.

«Me van a disculpar la ausencia pero tengo un nuevo trabajo y una jefa de 20 días que me tiene absolutamente maravillada», escribió para acompañar la fotito, la que al poco tiempo recibió más de 37 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores.

Algunos de los mensajes que Begoña Basauri recibió en Instagram dicen: «Muero de amor»; «Disfruta a Concho»; «definitivamente este nuevo trabajo te tiene más linda que nunca»; «la maternidad te puso más linda»; «Divinas las dos»; «amo tu cara de mamá»; «A disfrutarla entonces» y «acabas de conocer el amor de tu vida».

Begoña Basauri saca aplausos con reflexión

Hay que recordar que a los pocos días de recibir a su hija, la actriz se llenó de aplausos luego de compartir una sentida publicación en la que se refiere al cuerpo post parto y a las exigencias que se le hacen a las mamás tras dar a luz.

«Contesto una llamada de parte de un periodista que quiere hacer una nota sobre el nacimiento de la Rosa. Avanza muy poco la conversación y me pregunta, de forma muy casual, cuántos kilos subí durante el embarazo y si ya volví a usar mi ropa de antes. Miro mi cama y veo ahí a mi hija de 5 días de vida y decido no seguir» señaló.

Junto a lo que Begoña Basauri agregó: «¿Por qué es relevante haber subido 25 o 9 kilos? Si subí 9 kilos, ¿soy mejor mujer que la que subió 25? Si al salir de la clínica me fui con los jeans de antes de embarazarme, ¿me van a dar un trofeo o si aún no me caben los pies en mis zapatos?, ¿pierdo mami puntos?».