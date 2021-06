Antonella Ríos confesó que le fue mal en Tinder: «Me denunciaron» Recientemente Antonella Ríos confesó que intentó Tinder para buscar un amorcito, pero al final nadie le creía que era ella.

En el último capítulo de ‘Podemos Hablar’, Antonella Ríos fue una de las invitadas que sorprendió con varias de sus revelaciones. Siendo una de estas el mal rato que pasó cuando intentó unirse a Tinder, aplicación de citas que hace años es una de las más populares.

De acuerdo a lo que contó la actriz nacional en el espacio de CHV «me metí a Tinder y la gente no me creía que era yo, y me denunciaron, y me lo cerraron».

Frente a esto Joche Bibbó, otro de los invitados a ‘Podemos Hablar’ le comentó a Antonella que para evitar ese mal rato tenía que verificar su cuenta. Pero la chiquilla le contestó que aunque lo hizo la cosa siguió sin funcionar, ya que seguían sin creer que se trataba de ella.

Pese a su mala experiencia, la intérprete afirmó que aún no se rinde y que quiere crearse una cuenta nueva. «Me voy a hacer de nuevo uno, porque hablaron del tema y se me abrió el apetito» lanzó sin filtro la chiquilla.

Junto con esto, Antonella le hizo un especial pedido a los encargados de Tinder para «que desbloqueen mi cuenta, porque no me puedo hacer otra con mi teléfono, porque me lo tienen bloqueado en la aplicación».

El ataque de celos de Antonella Ríos

Fue en este mismo programa que la actriz sorprendió al relatar que en su época de juventud se vio envuelta en una violenta pelea con otra chica, luego de que esta se metiera con su pareja de entonces.

«De repente, llegó una chicoca, que más que chicoca era una mujer curvilínea, bastante atractiva. En esa época yo me fui a Europa, porque era mi final de titulación» comenzó relatando Antonella.

Junto con recordar: «La cosa es que volví y lo veo y me dice: ‘Mijita, váyase porque hace frío’, y yo soy cachua, porque soy chica, pará y cachua. Entonces, me quedé debajo de Chucre Manzur viendo como la escena… y llega esta niña y se dan un ósculo».

Finalmente Antonella lanzó: «Ella ya sabía que yo era la pareja de él. La agarro del pelo y le pego patadas en el poto y le empiezo a gritar cosas súper feas, que en estos tiempos sería absolutamente juzgada por mis pares. Súper poco sorora y él, como que nos trata de separar».