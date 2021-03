María Luisa Godoy y su reflexión sobre la maternidad: «Cada hijo cansa más» A casi seis meses de convertirse en mamita por cuarta vez, María Luisa Godoy se refirió a cómo ha sido revivir este proceso.

En septiembre recién pasado María Luisa Godoy se convirtió en mamita por cuarta vez, luego de que junto a su esposo recibieran a su retoño Ignacio. Situación que la tiene más que contenta mostrando lo mucho que ha crecido en estos primeros meses, pero que además le ha dado tiempo para reflexionar sobre la maternidad.

Así fue como ocurrió recientemente, luego de que la animadora conversara con Carola de Moras en el programa de revista Velvet por Instagram ‘Beauty Velvet’, donde entre otros temas se refirió a la pandemia y a cómo ha logrado equilibrar su regreso al trabajo con la maternidad.

Frente a esta situación, María Luisa confesó que pese a que ya tiene tres retoñas más grandes, Jacinta, Luisa y Violeta, la edad le jugó en contra con la llegada del pequeño Ignacio, por lo que su rol como mamá se ha vuelto más complicado de lo que esperaba.

«Cada hijo cansa más, porque una ya no está tan nueva y se van sumando la carga. Si uno no duerme por uno, no duerme por dos, no duerme por tres, no duerme por cuatro, pero éste se me ha hecho pesado» aseguró la animadora del Festival de Viña.

Su regreso al ‘Buenos días a todos’

Hay que mencionar que por estos días María Luisa se reintegró a la animación del ‘Buenos días a todos’, comentando que pidió como condición para su regreso el poder llevar a su retoño al canal y así poder practicar la lactancia a libre demanda.

Por otro lado, la periodista señaló que durante la llegada de la mayoría de sus hijos ha estado llena de trabajo. Y que debió animar dos ediciones del Festival de Talca con sus retoñas recién nacidas, además de que se hizo cargo del Festival de Viña estando embarazada.

Es por lo mismo que María Luisa señaló que por la crisis sanitaria, finalmente pudo tomarse el tiempo necesario tras dar a luz a su hijo. «Yo ahora con pandemia no puedo volver al canal, tengo que tomarme el post natal largo», confesando que con sus embarazos anteriores siempre le tocó volver antes a trabajar.

Finalmente la animadora se refirió a cómo equilibra su maternidad con el regreso al matinal. «Ahora me toca papa a las doce y me despierto a las cinco a dar papa de nuevo. Ya por lo menos no se despierta a las tres, ahora a las cinco y doy papa a las cinco y ahí ya me ducho y me voy al canal, me junto con la Carola y Gonzalo allá a las 06:15 horas».

Aquí te dejamos la entrevista de María Luisa Godoy