«Qué instante!» Cecilia Bolocco celebró los 34 años de su triunfo en Miss Universo A través de sus redes sociales, Cecilia Bolocco compartió un especial mensaje recordando su triunfo en el Miss Universo hace ya 34 años.

En el último tiempo el Miss Universo volvió a estar en las noticias nacionales, esto debido a la participación de Daniela Nicolás en el certamen que lamentablemente perdió. Y justo por estos días Cecilia Bolocco aprovechó de celebrar el 34 aniversario de su triunfo en el concurso de belleza.

«Qué instante! Y hoy se cumplen 34 años de aquel día que conseguí la corona del Miss Universo para todo Chile! 🤩🙏❤️» escribió la animadora para acompañar varias postales en lo que fue el gran día en el que se llevó la preciada corona, lanzándola a la fama.

Al poco tiempo de subir el registro, Cecilia recibió más de 44 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores en Instagram, quienes la volvieron a felicitar por el triunfo, e incluso algunos contaron anécdotas sobre cómo vivieron ellos la transmisión del certamen en 1987.

También otros en comentar fueron su retoño Máximo, quien le dejó varios emojis de ojos de corazón, mientras que su hermana Diana también le dejó un bello mensaje, recordando cómo fue para ella verla triunfar.

«Manso instante! Me emociona todavía ese momento! Y también me emociona pensar todo lo que pasó en tu vida y en la de nuestra familia a partir de entonces. Te quiero mucho! ❤️» escribió la hermana menor de Cecilia Bolocco, a quien le dejaron cientos de me gusta.

La polémica de Cecilia en Instagram

Hace algunas semanas, Cecilia Bolocco respondió a un usuario que le lanzó un duro comentario durante una transmisión.

«Linda la cuestión. Muchos muriéndose de hambre y ella hablando de joyas…», dijo la persona, según informa Radio ADN.

«Querido mío, como diseñadora disfruto mucho trabajando de noche en una de mis pasiones… el diseño. Porque durante TODO el día trabajo con todo mi amor en Fundación CARE para cambiar la realidad del cáncer en nuestro país y lograr que todos, no importando su condición social, tengan acceso al mejor tratamiento», dijo Cecilia.

Además, la rubia emplazó al usuario y aseguró que le «encantaría que nos comentaras aquí lo que tú haces por nuestro bello país. Gracias por escribirme».