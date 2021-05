Mamá de hermanos asesinados sale a desmentir grave acusación En una reciente entrevista, la mamá del imputado por el crimen de los hermanos de El Bosque aseguró que su hijo le habló sobre la menor.

La tarde de este martes se llevó a cabo la formalización en contra de Fernando Behm, el único imputado por el asesinato de dos hermanos en El Bosque. En este contexto que su madre dio una entrevista donde se refirió a esta audiencia.

«Yo no veo televisión. Ahora la prendí porque estoy hablando con ustedes. No tengo idea de nada de lo que está pasando. Me he contactado solamente con ustedes y no quiero ver nada, porque me afecta más de lo que pudiera aguantar» comenzó señalado Alejandra del Campo en ‘Bienvenidos’.

Junto con esto, aprovechó de mandarle un mensaje a la familia de los hermanos. «Que no piensen que yo tuve algo que ver. Mi hijo no decía nada. Ese día que llegó a la casa estaba muy apurado por irse, no sé que lo que pasaba, pero yo estaba totalmente ajena a lo que había hecho. Nunca pensé que le pasaba otra cosa, solo pensé que andaba apurado. Yo no le ayudé ni tampoco me enteré».

Los dichos sobre la menor

Posteriormente le mostraron el audio que su hijo le envió a un primo, tras lo que señaló que «mi hijo me comentó a mí que la niña le sacaba las pastillas a la mamá y que se tomaba pastillas que la mamá tenía para los nervios y andaba todo el día volada. Me comentó que él la había grabado y que esos videos estaban en su celular».

Fue en ese momento que Tonka Tomicic le pidió que terminara con esos comentarios para respetar la memoria de la niña fallecida, cambiando el enfoque de la conversación.

Frente a esto, el tío de los hermanos reaccionó indignado y respondió: «La señora sigue haciendo un show. Su hijo es un asesino. ¿Ella quiere que diga la forma en que mató a mi sobrino? ¿Quiere que diga las lesiones que tenía? En entonces yo le voy a decir a esa señora que nosotros tenemos todos los antecedentes de los cuatro hijos».

«Mi sobrina no es una drogadicta. El Servicio Médico Legal acreditó que mi sobrina no tiene droga en el cuerpo» agregó.

Para finalizar el periodista Rodrigo Pérez leyó un mensaje de WhatsApp enviado por Claudia Ubilla, la madre de los hermanos, quien se refirió a lo dicho por la mujer en la entrevista.

«Ella no consume pastillas. Dice que eso es mentira y que es mentira que su hija haya consumido otro tipo de sustancias. Agradece a Tonka por la intervención y que lo único que pudo haber encontrado en mi casa es paracetamol» explicó el periodista.