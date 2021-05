«Me gorreó durante 7 años»: Cristina Tocco confesó que le pusieron los cuernos en dos relaciones Durante un nuevo capítulo de 'Podemos Hablar', la actriz Cristina Tocco habló sobre sus penas de amor y cómo la engañaron en dos relaciones.

Cristina Tocco fue una de las invitadas especiales en el nuevo capítulo de ‘Podemos Hablar’. Bajo la conducción de Julián Elfenbein, la actriz se confesó sobre sus penas de amor y contó que le pusieron los cuernos en dos relaciones diferentes.

Según la información que recoge Radio Bío Bío, el primer pastel fue un pololo que la engañó durante muchísimo tiempo. «Me gorreó durante siete años, ¿lo puedes creer? ¿Sabes cómo te crecen los cuernos durante siete años? Andaba en un auto descapotable, porque ya no había manera, son unos cuernos muy grandes», dijo entre risas la argentina.

Además, explicó que este perla no solo le fue infiel en una ocasión, sino que con varias mujeres diferentes. «Es una patología. A partir de esa relación aprendí que uno puede amar simultáneamente, porque de verdad me amaba», explicó Cristina Tocco al conductor.

«Es una adicción al sexo, pito inquieto. Yo lo amaba mucho, lo pasé mal. Pero lo perdoné porque entendí que hay ciertas patologías, que no significa que no las deba superar o corregir. Pero sí se puede amar y ser infiel simultáneamente, cosa que yo no haré jamás», sentenció la actriz.

Las penas de amor de Cristina Tocco

Sin embargo, las historias de amor no terminaron ahí. Sino que Cristina Tocco reveló una segunda relación en donde también le pusieron los cuernos. Y no solo eso, sino que el pastel la engañó y le hizo pensar que era un ginecólogo, cosa que nunca fue verdad.

«Fue en Buenos Aires. Fue un caso bien complicado, de verdad que zafé de que no se me haya juzgado como encubridora porque de verdad yo no lo sabía. Me había dicho que era médico, ginecólogo, y que le habían suspendido la licencia por un aborto del cual él no participó. Yo iba a la clínica donde supuestamente trabajaba, pero no era médico», confesó la argentina.

Y para terminar la historia, comentó lo siguiente: «Me han tocado los locos más locos en Argentina…Algo tiene que haber en mí que llamo a los locos, ¿o no? Por eso estoy soltera hace tanto tiempo», concluyó bromeando.