Participante de The Floor trató de «rostro decadente» a Cristina Tocco y la actriz le respondió

En la jornada de este domingo se estrenó el nuevo programa de TVN, The Floor, conducido por Eduardo Fuentes. Las polémicas comenzaron en la primera edición del espacio.

Uno de los participantes hizo un comentario que en redes sociales fue catalogado como “de mal gusto” y desató los cuestionamientos de los auditores.

Esto partió cuando Nicolás Camus, se presentó en el programa y aseguró que tenía una agencia de marketing donde trabajaba con “rostros en decadencia”.

El participante, al ver la sorpresa de Eduardo Fuentes, le explicó su comentario. “Rostros que ya no tienen pantalla. Los Gonzalo Cáceres, las Cristinas Tocco, las Marielas Montero (…) Les pago para publicidades”, detalló.

“Yo tengo una agencia de marketing (…) y todas las marcas necesitan influencers. Y, bueno, como están en decadencia entonces son más baratos”, comentó sin pelos en la lengua, lo que desató las carcajadas del conductor.

“Mañana ya no trabajan más conmigo (…) Mañana quedé sin pega”, remató entre risas Camus.

La reacción de Cristina Tocco

Estas declaraciones no las dejó pasar la modelo argentina y reaccionó respecto al comentario despectivo del participante de The Floor.

“No trabajo con este muchacho! Encuentro que es total falta de respeto tu intento de ‘comicidad’”, expresó la actriz en sus redes sociales.

Siguiendo la idea, agregó: “Al poco tiempo deseché la idea dado que observé sus conductas irregulares”.

Finalmente, Tocco aprovechó para desmentir los dichos del hombre. “Me acaba de mencionar en el programa *The Floor Chile, diciendo que me ‘tiene en su agencia’, además de referirse a mí con total falta de respeto. ¡Lamentable!”, cerró la trasandina.

