Famosa actriz anuncia su llegada a la plataforma para adultos: “Soy una señora sensual y vamos a explotar también esa parte”

Una conocida actriz argentina, radicada en Chile, anunció su próxima llegada a Arsmate a sus 67 años. La intérprete ya hizo sus primeras imágenes que serán publicadas en la plataforma durante los próximos días.

Con esta descripción nos referimos a Cristina Tocco, que en una entrevista con el LUN, aseguró que expondrá todo su talento, histrionismo y sensualidad en el llamado “Only Fans chileno”.

Además, ella asegura que solo acepto, tras que le dijeran que seguía siendo una “sex symbol”.

“Soy una señora sensual y vamos a explotar también esa parte”, afirmó en la conversación con el medio.

“Después de esa primera reunión con Arsmate me sentí muy validada, agradada, muy confiada. Cosa que no suele pasar últimamente, hay mucho chanterío dando vuelta, pero acá me parecieron muy profesionales. Yo ya soy una señora bastante adulta, me tomé veintitantos días para pensarlo”, contó.

Además, agregó que ya conversó con sus cercanos sobre la decisión de unirse al «Only Fans chileno».

“Lo hablé con mi hijo abogado, lo hablé con mi familia. Un poco para tener consenso, obviamente, porque la decisión final la tomo yo, pero no vieron problema en esto”, explicó.

“Y la verdad es que vi las fotos y me siento muy feliz, son muy artísticas, son sexies. El fotógrafo, que fue un encanto, me hacía sugerencias pero lo que me gustó de esto es que yo soy la creativa y yo amo el teatro, amo crear”, añadió la argentina.

La validación en Arsmate

Cristina Tocco, añadió que le gusta este nuevo desafío en su carrera debido a que considera que es una forma de validar a las personas de tercera edad, y todas sus facetas.

«Válida que podemos ser minas, sensuales, que podemos exponer nuestra femineidad y nuestras curvas también. Después de los 60 se suele pensar que la mujer se tiene que encerrar y poner una túnica», explicó.

Siguiendo por esta línea, agregó que «yo en mi día a día trato de tener cierta armonía con mi imagen, soy una mujer elegante, hay ropas que sí y otras que no uso en la vida cotidiana, como minifalda, pero eso lo establezco yo. En este caso para la plataforma sí porque es otro objetivo».

Finalizando la entrevista, reflexionó de esta forma: “Pero en el día a día creo que la sensualidad tiene que ver con los sentidos. A mí me gustaría de repente también quitarme toda la sensualidad porque el sistema te encasilla mucho. Yo soy una actriz, yo podría hacer un rol que no tiene nada que ver con lo físico ni con nada, y me pesa eso a veces pero ya tiré la toalla”.