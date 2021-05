Luis Jara recuerda a su madre con emotivo mensaje: «Tenias tan pocos deseos de partir» A través de su cuenta de Instagram, Luis Jara le dedicó unas bellas palabras a su madre en un nuevo aniversario de su partida.

Es conocido que Luis Jara es más que activo en sus redes sociales, pues desde que comenzó la pandemia el cantante se ha dedicado a sacar carcajadas con sus divertidos videos e imitaciones que no han dejado indiferente a nadie.

Pero ahora el también animador quiso tomar un tono más serio a lo que suelen ser su publicaciones, ya que le dedicó un sentido mensaje a su madre Alba Rosa Cantillana, recordándola en el octavo aniversario de su fallecimiento y escribiendo sobre el gran cariño que le tiene.

«Una reina a tus 80 años, así te veías. Hoy te recordamos a los 8 años de tu partida. Tenias tan pocos deseos de partir. No te querías perder nada. Qué aburrido estar muerta. No se puede conversar, estas como las hue… con los brazos cruzados(así nos decías). Yo me reía, pero además te encontraba la razón. Jajajaja» comenzó escribiendo Jara.

Siguiendo por esta línea, el músico agregó: «Única en tus comentarios, fuiste soltando la vida de a poco, te fuiste tranquila y dejando tus afectos en orden. Tu gran temor era irte y que nadie hablara de ti, y no dejamos un día de recordarte y casi siempre para cagarnos de la risa».

La anécdota de Luis y su mamá

Para cerrar su emotivo mensaje, Luis Jara recordó una divertida anécdota que vivió junto a su mamá y que encantó a sus seguidores.

«Cuántas veces le dijiste a la Silvana (pareja de Luis Jara) ‘SILVANA DILE ALGO AL LUIS, mira como come, está hecho una vaca. Tú nunca le dices nada’, Jajajajaja. Te amamos vieja. Tal cual como eras. Y hoy te recordamos como siempre: COMO UNA REINA» cerró la publicación en Instagram.

El mensaje que acompañó con una postal en la que aparece posando junto a su madre quien se luce sentada en una silla, recibió más de 7 mil me gusta y decenas de comentarios.