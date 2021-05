Carola de Moras confesó las razones de por qué aún no se ha vacuando contra el Covid-19 A través de Instagram, la ex animadora del Festival de Viña, Carola de Moras, explicó por qué aún no ha sido vacunada en contra del virus.

Durante esta semana, comenzó el periodo de vacunación contra el Covid-19 para las personas entre los 29 y 26 años. Y a pesar de que cada día aumenta la cantidad de gente que se ha inoculado, Carola de Moras no ha sido una de ellas. O al menos así lo confesó ella misma durante una transmisión de Instagram.

Y es que según la información que recoge La Cuarta, la modelo le reveló la situación a Julia Vial mientras la entrevistaba para su programa online, Beauty Velvet.

«Yo todavía no me vacuno», partió comentando la ex animadora del Festival de Viña. Para luego agregar las razones de su decisión.

«Quise esperar un poco el desarrollo de la vacuna, cómo iba funcionando, qué tan efectiva era. Entonces he estado ahí como tanteando. Pero a partir de esto como que me siento un poquito más obligada. Porque siento que esto es el puntapié inicial para dar ciertas libertades, sin obligar a los que no se quieren vacunar o estaban esperando como yo», explicó también Carola de Moras. Esto, bajo el contexto del nuevo Pase de Movilidad anunciado por el Gobierno.

«Al final, ¿sabes lo que pasa? Es una ruleta rusa, porque claramente hay gente que no está vacunada y debería vacunarse, yo creo que va a ser obligación para poder moverse. Es una ruleta rusa, hay unos que les funciona y otros que no. Un doctor mío con dos vacunas se enfermó y se enfermó peor, pero podría haber sido peor si es que no hubiese tenido las vacunas… No sé, no sabe», reflexionó también.

La confesión de Carola de Moras

Frente a su indecisión de vacunarse, Carola de Moras también explicó que ha dudado a raíz de su estado de salud. Recordemos, que la modelo hace varios años vive solamente con un pulmón. Situación que la lleva a preocuparse de manera extra.

«Yo que soy más aprensiva con mi salud, sobre todo porque tengo un pulmón, entonces trato de cuidarme mucho más. Me daba nervio, porque también me podía dar, más leve por supuesto… Pero bueno, cada uno tiene sus aprensiones y la idea es ir resolviéndolas con mucha información y no dejarse llevar tanto por las tendencias», concluyó conductora.

Puedes revisar la conversación completa de Carola de Moras y Julia Vial haciendo click aquí.