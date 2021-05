«Que buenas cejas»: Américo sorprendió con fotitos de hace 20 años Por medio de su cuenta de Instagram, Américo dejó sin palabras a sus seguidores luego de subir unas postales de su juventud.

Como te hemos contado en varias oportunidades, Américo es cada vez más más activo en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde comparte registros junto a sus retoños, además de reflexiones relacionadas con su vida y la pandemia que aún vivimos.

Pero ahora el cantante de cumbia sorprendió a sus casi 430 mil seguidores con unas postales de hace unos 20 años atrás cuando era solo un lolo. En la primera fotito aparece posando junto a un niño mientras se luce con una chaqueta de cuero.

«Me compartieron esta foto de aproximadamente 20 años atrás… ¿qué tal? Juventud, divino tesoro, tremendo. En algún momento sabré quien es el niño que me acompaña. Y que buenas cejas me gastaba» escribió Américo para acompañarla.

Y la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente publicó otra fotito donde aparece muy formal con un terno y una camisa blanca. «¡Wow! ¿Y qué tal esta fotito? Me la compartió mi hija… a mí me gustó. Otro recuerdazo de juventud».

Obviamente que al poco tiempo de compartir estas postales, se convirtieron en todo un éxito entre los seguidores, quienes le dejaron a Américo decenas de comentarios sobre lo regio que se veía en su juventud, pero que de todas formas sigue luciéndose.

«Q joven pero debo decir q los años te estan dejando mas lindoooo»; «Jajaja,linda foto hermoso como siempre»; «Que bonita tu foto»; «A lo juan gabriel jajajajajaj»; «Muy elegante»; «Que cambio lindos recuerdos»; «Chiquitito»; «Hermoso recuerdo» y «Típica foto antigua» es parte de lo que le escribieron.

Su llegada a la televisión

Hace un tiempo te contamos que Américo ya no solo está pensando en la música, ya que ahora se está preparando para la animación, ya que desde TV+, anunciaron que el cantante de cumbia llegará a la estación con su propio programa de entrevistas.

«Estamos felices que te sumes a nuestro canal, con tu carisma, simpatía y por supuesto con todo tu talento» señalaron desde la cuenta de Instagram del canal. Mientras que el artista confirmó el nombre del espacio, que será ‘Volver a vernos’.